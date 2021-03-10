復必泰疫苗｜澳門六旬翁接種5日後胸口痛入院　當地首宗嚴重事件

撰文： 勞敏儀 最後更新日期： 2021-03-10 21:05

澳門衛生局疾病預防控制中心今晚（10日）公布接獲一宗新冠疫苗接種後嚴重不良事件通報，患者為67歲男子，3月5日在仁伯爵綜合醫院（則山頂醫院）經健康評估，未發現禁忌症，接種了一劑BioNTech復必泰疫苗。他在4日後晚上出現左胸痛，休息後緩解，惟今日（10日）症狀再次出現並加重，到仁伯爵綜合醫院急診就診，心電圖顯示心肌缺血，臨床診斷為急性冠狀動脈綜合徵，現已收入院。 患者目前平穩，明早（11日）將進行心導管介入檢查。該嚴重不良事件已交由「新冠病毒疫苖接種後不良事件評估工作小組」分析，明日召開會議討論。

▼3月10日 香港首日接種復必泰情況▼

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因心肌缺血入院的六旬翁，在仁伯爵綜合醫院留院。（資料圖片）

新型冠狀病毒感染應變協調中心指出，接種後不良事件不等於事件由疫苗引起，可分為疫苗反應（即由疫苗引起，如接種疫苗後的紅腫熱痛、過敏反應等）；免疫接種差錯相關反應（即製作過程或注射過程失誤引起、免疫接種焦慮相關反應，與疫苗本身無關）；以及偶合事件（即注射疫苗後剛巧出現其他疾病，即使不注射疫苗也會發生，須經過專家分析和判斷接種後不良事件的原因）。

澳門衛生局成立了「新冠病毒疫苖接種後不良事件評估工作小組」，由多個醫療專業範疇代表組成，當有接種者出現嚴重不良事件後，工作小組會對個案作出分析及判斷其因果關係。

澳門一名67歲男子接種了一劑BioNTech復必泰疫苗，4日後出現左胸痛，休息後緩解；惟今日症狀再次出現並加重，到仁伯爵綜合醫院急診就診，心電圖顯示心肌缺血，臨床診斷為急性冠狀動脈綜合徵。（資料圖片 / 歐嘉樂攝）