美國駐港澳總領事館所有職員檢測陰性　下周一重開｜新冠肺炎

撰文： 黃金棋 最後更新日期： 2021-03-19 19:45

早前美國駐港澳總領事館有職工確診新冠肺炎，被納入強制檢測公告，亦一度關閉進行消毒。總領事館今日（19日）公布，因所有員工的檢測結果均為陰性，而且所有公眾設施已進行徹底的消毒和清潔，故將於下周一（22日）重新開放，亦會恢復美國公民服務及簽證申請等。

美國駐港澳總領事館兩名職員於3月16日確診新冠肺炎，二人均住在半山區帝景園第3座，當中41歲女病人（#11319）被列為源頭不明個案，因此港府向總領事館發出強制檢測公告。二人的3歲女兒（#11331）也其後也確診。

總領事館今日公布，所有員工的檢測結果均為陰性，而公眾設施亦已已按照衞生防護中心和美國疾病預防控制中心的要求進行了徹底的消毒和清潔。經與衞生防護中心協商後，總領事館將在下周一重新開放，公共服務簽證申請等亦會恢復。而建築物中唯一受影響的辦公室已被隔離，並且根據衞生防護中心指示將關閉14天。

總領事館又指，會遵守港府對所有外交人員及其家人的檢測及隔離要求，亦感謝衞生防護中心在整個過程中的密切協調和協助。

3月14日半山帝景園封區檢測情況：

+ 5 + 5 + 5

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼