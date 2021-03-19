美資公司BlackRock女高層　涉避強制檢疫一度失蹤　衞生署已尋回

撰文： 冼博勵 最後更新日期： 2021-03-19 20:41

《香港01》早前率先報道，一名美資投資管理公司的女高層，被列為密切接觸者須強制檢疫隔離，但卻失蹤。消息指，她是貝萊德（BlackRock）的高層，早前確診的丈夫，在另一間美資銀行「摩根大通」工作。 衞生署在晚上7點40分回應傳媒查詢時指，個案追蹤辦公室已與有關人士聯繫，並已作出相關檢疫安排。記者已向BlackRock查詢。

該名失蹤的女高層，現年40多歲，在貝萊德（BlackRock）香港分公司工作約六七年，任職高層。貝萊德（BlackRock）香港公司位於中環冠君大廈，《香港01》今日中午向BlackRock查詢，正待回覆。

《香港01》接獲消息指，她被列為密切接觸者後失蹤，懷疑私下入住一間高級酒店。

衞生署在晚上7點40分回應傳媒查詢時指，個案追蹤辦公室已與有關人士聯繫，並已作出相關檢疫安排。

消息指，一名美資投資管理公司女高層，涉違反強制檢疫。圖為其職場社交網站LinkedIn檔案截圖。

丈夫在摩根大通工作

消息指，失蹤者的丈夫，在另一間美資銀行「摩根大通」工作。

早前網上流傳摩根大通一封內部電郵，位於中環遮打大廈28樓的辦公室可能有員工確診，摩根大通回覆傳媒查詢時證實，指有關員工正接受病毒檢測，已徹底清潔公司辦公室，並正聯繫接觸過有關員工人士。

消息指，失蹤者的丈夫在摩根大通工作，早前確診。（資料圖片 / 鄭子峰攝）

疫情至今116人違檢疫令被法庭定罪

根據香港法例第599章《預防及控制疾病條例》規定，政府有權發出檢疫令，指令確診個案的密切接觸者須於檢疫中心接受強制檢疫，違反規定人士可被判罰款和監禁。

截至3月17日，共有116人已因違反檢疫令被法庭定罪，被判即時監禁最多14星期或罰款最高15,000元不等。

▼3月17日 滙豐總行強制檢測▼

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健身群組蔓延至金融界

西營盤健身室URSUS Fitness群組爆發，超過100人確診，是疫情以來第二大群組，因多位顧客為外籍金融界人士，令疫情蔓延至金融界、外資行等。

美資大行摩根士丹利位於九龍ICC的辦公室、滙豐銀行總行，均因為有員工確診，工作場所被列為強制檢測。