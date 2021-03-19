科興疫苗｜私家醫生重提賄賂舊聞建議「不打」惹抨擊　已撤下表格

撰文： 何進康 最後更新日期： 2021-03-19 20:01

本港市民可選擇接種「科興」或BioNTech / 復星的「復必泰」兩種新冠疫苗。九龍土瓜灣私家醫生劉東華的診所自製表格，指科興「聲譽不好」，復必泰則「國際聲譽良好」，亦表示醫生自己及政府專家顧問袁國勇教授都「不打」科興。相關言論惹建制團體抨擊，揚言向醫委會投訴。 翻查資料，該醫生列出疫苗有效率的資料，與政府資訊相符；科興在內地曾涉賄賂事件確有其事。診所已撤下表格，護士引述醫生稱無補充。 袁國勇回應表示，兩種疫苗的效能和質素可參考專家委員會公布，民眾應該按照個人情況，選擇接種。

土瓜灣私家醫生劉東華的診所，指科興疫苗「聲譽不好」，惹建制團體抨擊。（網上圖片）

診所護士：醫生無補充

記者今日（19日）傍晚到劉東華的診所，發現該表格已被撤下。

診所護士對於表格何時張貼，又何時下架，一概表示不知情。記者欲向劉醫生查問細節，惟不獲接見，由護士代為稱沒有補充。

引述科興賄賂舊聞 稱其「聲譽不好」

據網上照片，位於九龍土瓜灣私家醫生劉東華的診所，內有表格比較了「科興」及「復必泰」兩種疫苗，如指出科興有效率最高為50％，復必泰則有95％，及指兩種疫苗副作用「大致相同」。同時，表格亦指出科興「聲譽不好」，復必泰則「國際聲譽良好」。

表格有進一步解釋，科興之所以「聲譽不好」，原因是「曾用了55萬元賄賂中國藥品監督管理局官員尹紅章，讓科興生產的疫苗得以加快批准使用」，但就沒有解釋為何復必泰「國際聲譽良好」。

▼科興、BioNTech（復必泰）疫苗 預約接種及副作用詳情▼

建制團體抨擊 斥違醫德

表格亦有建議市民「不打」科興疫苗，及「打」復必泰疫苗，同時指港大微生物學系講座教授袁國勇，及診所主診「劉醫生自己」亦「不打」科興。

事件引來親建制團體抨擊，認為內容抹黑「科興」疫苗、「恐嚇」市民，有違醫德，會向醫委會投訴要求徹查。

▼2.22特首林鄭月娥率司局長接種科興疫苗▼

+ 14 + 14 + 14

引述疫苗有效率符合政府說法

究竟診所資料是否屬實？翻查資料，據政府發言人指，接種科興疫苗能減低染上有病徵的新冠病毒風險50.65%；臨床試驗中復必泰疫苗的有效率為95%， 故診所表格此方面資料吻合政府一方說法。

內地藥物監管官員尹紅章，曾接受科興賄款，被判罪成。（北京高級人民法院 / 中國裁判文書網）

內地官員收受科興賄賂 被判監十年

至於診所指科興曾涉賄賂一事，亦確曾發生。資料顯示，2016年科興生物創始人兼首席執行長尹衛東，承認曾在2002年到2011年間，以55萬餘人民幣行賄藥物監管官員尹紅章及其妻子，以加快審批科興生物研發的甲型肝炎、禽流感、甲型流感等的疫苗。

尹紅章終被判監十年，尹衛東則因作為證人與檢察院合作，免於起訴。尹衛東至今仍然是科興生物的掌舵人，主導新冠疫苗的研發。

▼袁國勇教授 為自己注射復必泰疫苗▼

+ 4 + 4 + 4

袁國勇：沒有叫人「不打」科興

政府專家顧問袁國勇回應指，不認識這位劉醫生，亦沒有叫人「不打」科興，他表示兩種疫苗的效能和質素，可參考專家委員會的公布，民眾應該按照個人情況，選擇接種。

袁國勇強調，他的一貫立場，是呼籲大家按自己的條件選擇、接種疫苗，保護自己，而提高香港的群體免疫率。

呼吸系統專科醫生梁子超回覆查詢指，不評論個別個案，稱「唔同人有唔同睇法」，強調兩種疫苗在專家委員會立場均有效，惟細節數據現階段仍屬片面，「數字不斷變化緊」。梁醫生指，為免引起社會混淆，以及市民不必要擔心，醫生作出建議時，最好「跟返專家委員會」。

劉東華曾被判專業失德

翻查資料劉東華2014年，為女病人治療左腳皮膚蜂窩織炎時，病人病歷及清楚告知對兩種藥物敏感，但仍處方相關藥物，令病人出現敏感而需留醫診治，2019年被裁定一項專業失德罪成，判停牌一個月，緩刑一年。