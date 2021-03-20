今增八宗確診　曾到滙豐總行裝修師傅無源頭　藍田平田邨兩婦染疫

撰文： 李恩慈 最後更新日期： 2021-03-20 15:04

衞生防護中心表示，本港今日新增8宗新冠肺炎確診個案，包括1宗輸入個案，以及7宗本地個案，其中一名42歲裝修師傅感染源頭不明。他居於銅鑼灣加路連山道加路連大樓，曾到滙豐總行大廈及中環士丹頓街地舖工作。 健身中心群組再增3人確診，均是早前確診者的密切接觸者，群組累計共141人。另外，藍田平田邨平仁樓及平善樓均有患者居住，其中一名36歲女患者於3月10日發病，至今已有10日。而今日有少於10宗初步確診個案。

▼3月17日晚均益大廈第三期封區檢測▼

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據衞生防護中心資料，感染源頭不明的患者為42歲男子（#11368)，居於銅鑼灣加路連山道加路連大樓，無出現病徵。衞生防護中心傳染病處主任張竹君昨日（19日）公佈，他主要負責木工，於3月11日至15日期間，曾到滙豐總行大廈8樓及11樓進行裝修工作，沒有到過其他樓層。該裝修師傅與少於10位同事一起工作，相關人士須送往強制檢疫。該名裝修師傅其後往中環士丹頓街地舖繼續工作，潛伏期主要到茶餐廳與同事及家人用膳。

▼3月10日，西營盤Ursus Fitness疑爆疫▼

本地相關個案方面，45歲男患者（#11365）、居半山區興華大廈Ｍ座的3歲男童（#11370）及44歲男患者（#11372）屬於健身中心群組。他們是早前確診者的密切接觸者，均無病徵，於檢疫中心送院。

藍田平田邨新增兩人確診。（孔繁栩攝）

另外，一名居藍田平田邨平善樓的78歲老婦（#11366）為早前確診者的朋友，於3月15日發病。一名36歲女患者（#11367）為早前確診者的親戚，報住粉嶺華心邨華冠樓及藍田平田邨平仁樓，於3月10日發病，至今已有10日。而一名33歲女患者（#11369）亦是早前確診者的親戚，居於銅鑼灣大坑道18號，無出現病徵。

輸入個案方面，一名43歲女患者（#11371）為外傭，曾乘搭宿霧太平洋航空5J272航班，於3月7日抵港，在紅磡機利士南路紅茶館酒店接受檢疫。