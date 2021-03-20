新冠肺炎・3.20｜增8宗確診1宗無源頭　增5幢大廈強制檢測

撰文： 鄧穎琳 孔繁栩 張嘉敏 鍾妍 歐陽德浩 李恩慈 鄭秋玲 馬煒傑 最後更新日期： 2021-03-21 00:43

新冠肺炎疫情未息，衞生署今日（20日）公布新增8宗確診，累計增至11,372宗，是相隔10天再錄得單日個位數確診。新確診個案中，1宗為輸入個案，患者由菲律賓抵港；至於7宗本地感染個案中，只有1宗屬無源頭。 衞生防護中心昨日在疫情記者會中指出，該無源頭個案，患者為一名裝修木工師傅，在本月中旬曾到中環滙豐總行大廈工作，經強制檢測揪出。他負責在8樓和11樓裝修，與約10人一同工作。患者今日轉為確診，屬該大廈第4宗確診個案。

【23:12】今日公布，昨日有12人打疫苗後送院。

其中一名57歲女子，昨日在荃景圍體育館社區疫苗接種中心接種復必泰疫苗後，出現高血壓，於昨日下午5時16分被送往仁濟醫院，情況嚴重。經治療後，留院觀察。

另外昨日一名27歲男子，在界限街體育館社區疫苗接種中心，打復必泰疫苗後，感到暈眩、額頭出現瘀傷及失去知覺，於昨日下午12時21分被送往廣華醫院，情況穩定。經治療後，他不遵從醫生勸告自行出院。

強制檢測大廈｜增5廈 銅鑼灣加路連大樓上榜 須周二前完成

【23:10】新增五幢大廈列入強制檢測：

1. 香港銅鑼灣加路連山道 3-7A 號加路連大樓

2. 香港南區鴨脷洲大街 147 號利豐大廈

3. 香港九龍藍田安田街 18 號平田邨平善樓

4. 香港新界粉嶺一鳴路 18 號華心邨華冠樓

5. 香港堅尼地城山市街 27 號

另外，天水圍天秀路15號天富苑齊富閣及善富閣早前因有污水樣本檢測呈陽性，而被納入3月19日的強制檢測公告。

▼3.19將軍澳日出康城領凱第9座封區禁足檢測▼

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強制檢測｜港島東中心列強檢廈 逾百人輪候檢測 等候逾一小時

【15:21】鰂魚涌華蘭路18號港島東中心，因不同樓層出現數宗確診個案，政府要求整幢大廈人士強制檢測。當局今日（20日）安排檢測承辦商，在大樓附近設立流動檢測站。今日下午在現場所見，逾百人輪候接受檢測，有人等候逾一個小時，才能完成檢測。



有在港島東中心工作、需要強檢的市民稱，附近鰂魚涌的檢測中心預約名額亦已滿。有市民抱怨輪候時間太長，影響原已預約看醫生行程；亦有人未能趕及陪小孩參與網上課程。

流動檢測站於下午1時開放，有逾百人排隊。（鍾妍攝）

今增八宗確診 曾到滙豐總行裝修師傅無源頭 藍田平田邨兩婦染疫

【14:09】衞生署衞生防護中心公布，截至凌晨零時，今日新增8宗確診個案，至今本港個案累計11,372宗。新增的個案中，有一宗為輸入個案，一宗為源頭不明本地個案，其餘6宗與其他本地個案相關。

無源頭個案涉及一名42歲男病人（個案編號：#11368）。他沒有病徵，於3月18日到流動採樣站接受檢測，其後確診。病人為一名負責木工的裝修工人，最後上班日期為3月19日。昨日（20日）疫情記者會上，該無源頭患者曾到滙豐總行大廈參與裝修工作。

當局又指，過去14天（3月6日至19日）期間，本港累計新增297宗個案，包括230宗本地個案，其中50宗源頭不明。

復必泰疫苗｜專家下周為66歲男驗屍 醫生解釋死因未必關乎疫苗

【13:54】本港出現首宗接種復必泰疫苗後死亡個案。一名66歲患糖尿病、高血壓及高血脂症的男子，周二（16日）在龍琛路體育館接種復必泰疫苗後，昨（19日）早在車內暈倒，送往大埔那打素醫院搶救無效死亡。



新冠疫苗臨牀事件評估專家委員會共同召集人孔繁毅表示，委員會將於下周初驗屍及開會調查死因。呼吸系統專科醫生梁子超認為，死因由疫苗引發的機會相當低，因死者本身患心血管或腦血管疾病的風險高，打針後亦無即時不適。目前本港有近10萬人已接種復必泰疫苗，開始出現背景發病率也是正常。

現首宗打復必泰後死亡 7旬婦為旅行無懼照打：認可國家較多

【13:48】政府開展新冠疫苗接種計劃第22日，昨日（19日）出現首宗注射復必泰疫苗後死亡個案，一名66歲患糖尿病、高血壓及高血脂的長者於16日（本周二）曾打針，昨日於車內暈倒，並搶救無效不治。



但死亡個案似乎無阻老中青的市民，到社區接種中心接種復必泰疫苗。其中，陳婆婆指以後仍想離港出行，認可復必泰的國家較多，「點解佢仲未獲得世衞承認，咁好麻煩嘅。」而何女士亦指，復必泰已在世界各地累積不少經驗，數據較為透明，因此對其信心較大。.

【12:51】消息指，今增大約8宗確診。

封區檢測｜將軍澳領凱第9座60戶無應門 13人未檢測共罰款6.5萬元

【12:13】港府發言人表示，將軍澳康城路1號日出康城領凱第9座的突襲封區行動已結束。當局發現有13人未接受強制檢測，已向他們發出強制檢測令，及定額罰款5,000元。封鎖區內有約60戶居民未有應門，港府促相關住戶，盡快聯絡政府進行檢查，排除病毒在社區內可能繼續傳播的風險。

健身群組已受控 許樹昌：源頭不明個案佔2成 仍需維持防疫措施

【11:00】新冠肺炎疫情持續，早前更爆發健身室感染群組，確診數字於近日略有回落。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌今日（20日）於商台節目《政經星期六》指，健身室群組目前有約139人確診，而大部分於檢疫中心送院，認為不會變跳舞群組翻版。不過，他指近日源頭不明個案佔整體確診數字約兩成，仍有隱性傳播鏈，防疫措施仍需維持。

新冠疫苗｜陳肇始︰30萬人已接種疫苗 海外通關需要社會高接種率

【10:31】食物及衞生局局長陳肇始今日（20日）於商台節目《政經星期六》稱，目前已有30萬人接種疫苗，當中科興及復必泰疫苗預約後接種率分別為8成及9成多，數字已較早前略有回升。



陳肇始續說，港府正探討吸引市民打針的本地誘因，包括研究容許接種疫苗者，可到醫院或院舍探病；至於市民最關心的通關、恢復到海外等安排，她強調，需要社會整體有高的疫苗接種率，以便與外地商討。

確診大廈食肆｜7間上榜 患者曾光顧北京道東海薈大美督BB開心棧

【00:33】本港新冠肺炎疫情反覆，周五（19日）新增13宗確診個案。衞生防護中心公布患者行蹤及住址，本港再多4個住址新上榜，包括鴨脷洲海怡半島美浚閣，以及周五晚被列作「受限區域」的將軍澳日出康城領凱第9座等。

在食肆方面，周五增7間食肆有確診者曾到訪過，當中一名60歲男子（#11357）曾到過4間食肆，包括尖沙咀北京道1號11樓「東海薈」和漢興大廈「和味」，以及大澳「威尼斯酒家」和大美督龍尾村「BB開心棧」。另外，周五新增的源頭不明個案（#11360）62歲女子，除了到過「潮福龍蝦專門店」外，亦曾訪黃大仙「大自然素食」等餐廳。

3月19日新增確診者到訪食肆名單（香港01製圖）

現首宗打復必泰後死亡 7旬婦為旅行無懼照打：科興未獲世衞認可

【13:02】新冠肺炎疫情未息，政府開展新冠疫苗接種惟計劃第22日，昨日（19日）出現首宗復必泰疫苗死亡個案，一名66歲患糖尿病、高血壓及高血脂的長者於16日（本周二）曾打針，昨日於車內暈倒，並搶救無效不治。



但死亡個案似乎無阻老中青的市民，到社區接種中心接種復必泰疫苗。其中，陳婆婆指以後仍想離港出行，認可復必泰的國家較多，「點解佢仲未獲得世衞承認，咁好麻煩嘅。」而何女士亦指，復必泰已在世界各地累積不少經驗，數據較為透明，因此對其信心較大。

陳婆婆解釋，以後仍想離港出行，認可復必泰的國家較多，質疑科興疫苗未獲世衞認可。（歐陽德浩攝）

【12:52】消息指，本港今日新增少於10宗新冠肺炎確診個案，衞生署將不設疫情記者會。對上一次錄得單位數是3月10日，同樣錄8宗確診。

強制檢測｜港島東中心全幢強檢 健身室員工二度檢測變相一周一檢

【00:10】食物及衞生局刊憲強制檢測，除藍田平田邨平仁樓、屯門翠寧花園6座、西營盤星鑽、鴨脷洲海怡半島3期美浚閣外，新增沒有公布有患者居住的天富苑齊富閣及善富閣；有員工確診的新城市中央廣場2座12樓艾奕康有限公司需強檢，鰂魚涌華蘭路18號港島東中心則因近期累計有3宗個案，全幢納入強制檢測。

任何在3月6日至19日期間曾身處任何上述地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於3月22日或之前接受檢測。受檢人士若在3月17日至19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

針對與健身中心相關的群組爆發，所有3月6日至19日曾在香港任何一間健身中心工作或值勤的人士，繼12日的強制檢測要求後，須於3月21日或之前接受第二次強制檢測。

由於深水埗廣利道深水埗浸信會幼稚園及九龍塘羅福道國際英文幼稚園爆發上呼吸道感染個案，而上呼吸道感染的徵狀與2019冠狀病毒病相似，該校亦被納入強制檢測公告。任何在3月6日至19日曾到兩校人士，須於3月22日或之前接受檢測；如受檢人士選擇使用衞生防護中心派發的樣本瓶進行檢測，則須於3月24日或之前交回已採樣本的檢測樣本收集瓶。受檢人士若在3月17日19日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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