強制檢測大廈｜增5廈　銅鑼灣加路連大樓上榜　須周二前完成

撰文： 孔繁栩 最後更新日期： 2021-03-20 23:55

本港3月20日新增確診個案為8宗，政府晚上公布，有5個地方被納強制檢測公告，港島區最多佔3處，分別是銅鑼灣加路連大樓、鴨脷洲大街利豐大廈及堅尼地城山市街 27 號。任何人只要在相關處所逗留逾兩小時，則須在周二（23日）或之前檢測，而3月18日至20日曾檢測者可毋須再檢。

政府深夜宣告有5個地方被納強制檢測公告，港島區分別是銅鑼灣加路連山道 3-7A 號加路連大樓、南區鴨脷洲大街 147 號利豐大廈及堅尼地城山市街 27 號；九龍區為藍田安田街 18 號平田邨平善樓；新界區為粉嶺一鳴路 18 號華心邨華冠樓。

至於天水圍天秀路15號天富苑齊富閣及善富閣早前因有污水樣本檢測呈陽性，而被納入本月19日的強制檢測公告。翻查昨日資料，該兩幢大廈昨日已公布。

3月20日強制檢測大廈名單

任何在本月7日至20日期間曾身處任何附件一所列指明地方超過兩小時的人士（包括但不限於住客、訪客及工作人員），須於23日或之前接受檢測。受檢人士若在18日至20日期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

政府周日（21日）會在粉嶺華心邨羅馬廣場增設流動採樣站；至於灣仔修頓遊樂場及藍田平田邨流動採樣站會延長服務至周一（22日）。中環愛丁堡廣場、西營盤李陞街遊樂場、堅彌地城遊樂場、西營盤社區綜合大樓及深水埗楓樹街遊樂場的流動採樣站均會延長服務日期至3月28日。

任何相關人士如未有遵從檢測公告即屬犯罪，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，若再不遵從強制檢測令即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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