新冠肺炎｜本港貨運量下跌　陳帆：正研稅務寬減誘航運業落戶香港

撰文： 林穎嫺 最後更新日期： 2021-03-20 12:13

新冠肺炎疫情下，本港海、陸、空運輸的貨運量均顯著下跌，運輸及房屋局局長陳帆今（20日）在網誌表示，「有危亦有機」，疫情令「宅經濟」應運而生，網購成為趨勢，反映香港的物流業優勢。他稱，當局將致力推動航運及物流業發展，包括推出總值3億元的先導計劃，為合資格的物流服務供應商提供資助、研究進一步擴大稅務寬減，以及在美國和加拿大等地增設區域支援團隊等。

陳帆指，「有危亦有機」，疫情令網購成為趨勢，反映香港的流業優勢（運房局圖片）

陳帆今日發表網誌指出，當局去年10月推出總值3億元的「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，鼓勵物流業透過科技應用提升效率及生產力，計劃為每間合資格的第三方物流服務供應商，提供合共高達100萬元資助，預計可惠及約300間物流企業。他形容業界反應踴躍，截至本月一日，已資助29個項目，涉款2,100萬元。

陳帆指，當局去年推出「第三方物流服務供應商資助先導計劃」，截至本月一日，已資助了29個項目，涉款2,100萬元。（運房局圖片）

陳帆續指，當局亦會循三方面，進一步提升香港航運業的競爭力，包括由去年成立的海運業務委託人專責小組，研究為海運業務委託人推行稅務寬減，吸引更多航運業務委託人落戶香港，當局預料研究將於下半年完成，再向立法會提交修例建議。

海事處繼前年在英國倫敦、上海和新加坡成立區域支援團隊後，今、明兩年亦會在澳洲悉尼、美國三藩市、日本東京和加拿大多倫多增設4個區域支援團隊，陳帆形容，屆時服務將能覆蓋大部分香港註冊船舶經常到訪的地區。

另外，國際航運公會前年在香港設立首個海外辦事處，波羅的海國際航運公會去年9月亦通過《BIMCO法律及仲裁條款2020》，把香港列為繼倫敦、紐約和新加坡以外，第四個海事合約標準爭議解決條款中的仲裁地，陳帆認為此舉有助提供香港在海事爭議解決及仲裁方面的國際地位，進一步鞏固香港國際航運中心的綜合實力。