建行經理涉非禮女下屬　事主被指曾申索60萬求和解　遭被告拒絕

中國建設銀行（亞洲）董事總經理黎敬倫涉被指數度非禮女下屬X案續審，辯方律師今(14日)在東區法院盤問事主X，指X曾把其口供發給另一名控方證人，質疑她們想「夾口供」，又指X曾在法庭向黎申索，稱若她收到60萬會和解。X稱因覺另一證人分不開事件次序，故曾向她發送其口供，承認是基於她的無知才這樣做。她同意曾向黎提出申索，但不記得金額，黎亦拒絕其建議。



黎被指在中環的扶手電梯非禮X

被告黎敬倫（54歲，公司經理），被控三項猥褻侵犯罪及兩項普通襲擊。控罪指被告分別於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環干諾道中3號來往建設銀行大廈及AIA大樓的行人天橋上、近昃臣道1號的行人隧道以及置地廣場中庭的扶手電梯上猥褻侵犯女子X，以及在2023年3月中旬至4月尾，在建設銀行大廈三樓交易服務部襲擊女子X。

被告黎敬倫否認非禮女下。(陳蓉攝)

事主X以外語作供，庭上並設有翻譯。她早前稱，她與被告外出工作時，曾遭被告在扶手電梯「篤」其臀部。

X稱知道口供一致相當重要

辯方律師先引述X與控方證人Shirley的對話，指出X曾向Shirley發送其口供，質疑X與Shirley「夾口供」。X稱她從律師的意見中得知，證人與其口供的一致性相當重要。辯方律師續問，是否其律師建議她把口供與證人分享，從而確保兩人供詞一致？X不同意，其律師沒有指示她這樣做。

覺得Shirley分不清非禮事件次序

辯方續問X，有沒有與Shirley討論過警方發送給證人的問題，X同意二人有就此有討論過，但強調草稿是Shirley寫的。辯方質疑，X是否為令二人口供一致，才把她的口供記錄發給Shirley。X解釋，此舉並非要令二人口供一致，而是因為她在三個月內與Shirley見面約10次，她覺得Shirley不清楚非禮事件的先後次序，所以才把口供記錄發送給她，她不知道不能把口供記錄與證人分享，承認此舉出於自己的無知。

認曾向黎申索60萬

辯方再指出，X曾在法庭對黎作出申索，若她收到60萬的話，可以與被告和解，X同意但不肯定確實金額，並指出黎拒絕此提議。

案件編號：ESCC2838/2024