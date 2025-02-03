建行經理涉非禮女下屬　一同外出工作被篤臀　事主轉身見被告微笑

中國建設銀行（亞洲）董事總經理黎敬倫涉嫌多番「篤」及觸碰女下屬臀部，被控非禮及普通襲擊罪，他否認指控，案件今(3日)在東區法院開審。女事主早上提及其中兩件事件，均是她與被告一同外出工作時發生，她稱她站在被告前方時，感覺到被告用手指「篤」她臀部，亦有用手掌壓她。她在第二次遇上這事時，曾向後望向被告，被告對她微笑。她稱因當時被告已鬆手，故她沒有質問，但事後有向被告稱週末約了男友。



被告黎敬倫（54歲，公司經理），被控三項猥褻侵犯罪及兩項普通襲擊。控罪指被告分別於2023年3月16日、4月6日及6月1日，在中環干諾道中3號來往建設銀行大廈及AIA大樓的行人天橋上、近昃臣道1號的行人隧道以及置地廣場中庭的扶手電梯上猥褻侵犯女子X，以及在2023年3月中旬至4月尾，在建設銀行大廈三樓交易服務部襲擊女子X。

被告黎敬倫(右)否認非禮女下屬。(陳蓉攝)

X稱路途上被篤2至3次

X作供指，被告於2023年3月16日首次非禮她，當日兩人要外出見客，在回公司的路上，被告2到3次用手指「篤」她的腰部對落約2、3吋的位置，每次相隔1至2分鐘。她稱感覺到被告是用1隻手指，或兩隻手指並攏地篤她的臀部，她當時沒作聲，但也完全不同意被告的觸碰。

再被握臀感驚訝

她續指，被告在同年4月6日第二次非禮她，當天二人外出工作，X擔心會遲到，所以她走在被告前方，其後感覺有手握着她的臀部。她當時感到驚訝，覺得好像電影中的慢動作鏡頭般不現實。

轉身望見被告在微笑

她形容當時被告用手壓著她的臀部約1秒，未至於是抓著，但力度不輕，X轉身看着他，被告看着她微笑。X指被告當時已鬆開手，所以她沒有質問被告。她其後對被告聲稱，會在週末約會男朋友，實際上她當時單身，此舉目的為停止被告的非禮行為。

案件編號：ESCC2838/2024