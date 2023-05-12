銀行經理涉非禮女下屬　曾送卡及讚被告偉大　事主X稱當時太天真

銀行經理被指在辦工室內多次非禮及拍打女下屬案續審，女事主今午(12日)繼續在東區法院作供，女事主稱她對被告印象極之唔好，辯方律師盤問時卻指出，女事主不但曾寫卡給被告，感激被告教了她很多又指被告偉大，並常與被告聊天，講及她與男友的事等，更稱呼被告為「Sam神」及「大佬」。事主即稱她當時太天真，又稱她除了被告，也有送卡給其他同事，至於與被告聊天只是「擦鞋」。



被告楊文鎧（32歲，銀行經理），被控5項非禮及2項普通襲擊罪。控罪指，被告於2020年12月至2021年3月期間，在中環會德豐大廈，5度非禮女子X；及兩度襲擊X。事主X供稱在案發期間多次在辦公室內遭被告借故摸及捽肚及大腿，並及被大力拍打臀部。

被告楊文鎧否認非禮及襲擊女下屬。(劉安琪攝)

X稱對被告印象極差但認有送卡

事主X下午接受辯方的盤問時，提及她對被告最初的印象，X稱對被告印象極差，又說：「無好過喎，唔好意思。」辯方便指，X有被調到其部門前，曾寫了一張卡給被告，提及被告教了她很多東西，又指被告很偉大，幫了她很多。X反駁稱她當時寫了很多卡給其他同事，她同意被告有教過她，但事實是：「少到我覺得無。」又指即使這樣也不代表她一定要喜歡被告。X又說：「嗰陣太天真，啱啱出嚟做野。」因被告教了她一些東西便感謝他。

與被告的聊天談與男友吵架

辯方律師又在庭上展示多份X與被告的聊天紀錄，指X與被告除了工作外，私底下與被告亦有聊天，甚至會提及她與當時男友吵架及分手的情況等，X又稱被告為「Sam神」及「大佬」，又指被告因樂於助人，因而受人歡迎。X說：「講啫。」又稱她當時只是在「擦鞋」。

被指口供不符X激動否認

辯方另指，X在庭上的證供與其口供有多處不符，包括某些事件發生的時間，及首次提及的與被告對話等，質疑涉案的非禮及普通襲擊事件，根本沒有發生。X聽罷即激動地說：「超級絕對無敵唔同意！」又說：「唔可以做咗唔認！」

案件編號：ESCC2459/2022