屋宇署無人機結合AI勘察樓宇外牆破損　自動生成報告僅需一日

針對多宗樓宇外牆混凝土或批蕩剝落事故，屋宇署2024年起恆常化外牆特別勘察工作，全年已完成檢驗的360幢樓宇當中，有352幢存在外牆危險，比率為97.8%.。

署方近年引入無人機勘察風險較高的樓宇外牆，務求精準地檢出欠妥之處，更於去年6月起結合人工智能技術，分析及評估樓宇外牆的狀況後，自動生成勘察報告供參考。

屋宇署研究及發展高級專業主任王呂強稱，技術符合日常要求，感到滿意。相比起以往花5個工作日以人手完成一份涉及12層樓的勘察報告，人工智能技術僅需一日便能完成。



研究及發展高級專業主任王呂強（左）及樓宇總結構工程師周昕（右）。（黃浩謙攝）

2023年發生多宗樓宇外牆混凝土或批蕩剝落事故，屋宇署遂於下半年針對風險較高的樓宇進行特別檢驗，2024年開始恆常化外牆特別勘察工作，根據樓齡、外牆狀況及「三無大廈」等因素，每年揀選並檢驗360幢樓宇，預計在雨季來臨前完成當中六成的樓宇檢驗及緊急工程。

無人機磡察更精準 去年應用於157幢樓

屋宇署自2022年起培訓無人機駕駛員，並開始引入無人機勘察外牆，有助精準地檢出欠妥之處。王呂強解釋，以往人員只能透過相機等工具在地面或天台視察，但距離較遠、解像度較低，未必能檢出所有受損的地方。

屋宇署樓宇（一）總結構工程師周昕稱，若樓宇高於六層便會考慮用無人機，人員可以近距離清晰拍攝外牆，加強勘察的準確性。即使樓宇矮於六層，但若大廈外牆視線被遮擋，亦有機會用無人機勘察。他指，去年有157幢大廈應用無人機勘察。

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逾九成被揀選的高風險樓宇驗出外牆危險

屋宇署於2024年揀選並完成檢驗360幢樓宇，發現352幢、主要集中在油尖旺區的樓宇有外牆危險；其中207幢由業主自行處理及維修、145幢則由政府承建商代辦，署方會向業主收取相關費用。

屋宇署稱，由2024年7至12月，全港錄得112宗大廈外牆或飾面剝落個案，較去年同期稍微下跌，具體成效仍有待觀察。

人手並用視察及無人機 至今培訓83駕駛員

周昕表示，會並用人手視察和使用無人機，因為無人機具限制性，例如只能在良好天氣運作，故不會完全取代人手視察。

去年第四季起，屋宇署獲批成為小型無人機「進階訓練機構」，可自行培訓遙控駕駛員進行勘察工作，其課程涵蓋理論和實習。周昕稱，目前屋宇署已購入八部無人機，並已培訓83名獲發證書的駕駛員。

屋宇署人員可透過無人機以近距離清晰拍攝外牆，加強勘察的準確性。（屋宇署提供）

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以往要5日以人手完成一份涉及12層樓勘察報告

2024年6月起，屋宇署利用無人機結合人工智能技術，將收集到的高解像度影像上載至人工智能平台，分析及評估樓宇外牆的狀況，並以黃、橙、紅的三種顏色展示欠妥的地方及其嚴重程度，然後會自動生成勘察報告，供專業人員參考，決定下一步跟進行動。

王呂強稱，技術符合日常要求，感到滿意。相比起以往花5個工作日以人手完成一份涉及12層樓的勘察報告，人工智能技術僅需一日便能完成。他又指，正與香港大學共同研發新人工智能，用於大廈勘察。

不過，周昕稱使用人工智能勘察時，有機會需封閉行車路。若屋宇署需勘察有關大廈，會提早一個月通知住户。

除了大廈外牆勘察，王呂強指人工智能亦用於檢查僭建物、分析斜坡是否屬私人地段等。

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已擬定2025年360幢目標樓宇

屋宇署於2025年會繼續進行有關勘察工作，並已擬定360幢目標樓宇的名單，旨在解除潛在風險。此外，屋宇署亦計劃向業界介紹如何使用無人機和人工智能檢驗外牆，包括在3月與物業管理業界會面，分享經驗。