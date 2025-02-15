李家超：推大熊貓龍鳳胎命名比賽　市民中午起可網上交建議

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB明日（16日）正式與公眾見面，今日（15日）是「家姐」與「細佬」的半歲生日，在明日正式亮相前，海洋公園今早舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，讓一起見證著一對大熊貓寶寶茁壯成長，從初生嬰兒變成活潑好動的小寶寶的市民，同慶龍鳳胎BB半歲生日大日子，《香港01》直播。



特首李家超出席儀式時宣布，政府聯同海洋公園推出大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽，中午起市民可於網上提交建議，將於上半年公布結果。大會指，命名比賽於3月7日截止。



▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼



海洋公園今早舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，特首李家超及夫人李林麗嬋、文化體育及旅遊局局長羅淑佩、中聯辦主任鄭雁雄及海洋公園董事局主席龐建貽均有出席。

李家超致辭時表示，一對大熊貓龍鳳胎寶寶出生時才120克，但在成長中展現非凡的韌性，經過半年「暴風式成長」，現已重10多公斤，更成為了爬樹高手。李家超又讚揚大熊貓盈盈作為高齡產婦，更是首次為人母，但仍「母愛爆棚」，照顧一對龍鳳胎寶寶的畫面溫馨有趣。

李家超提到，去年中央送贈一對大熊貓時，是體現了中央支持及關愛香港，以及作為親善大使等三個意義，今次一對龍鳳胎寶寶除了有相同意義外，亦可與更帶來近距離接觸。他希望香港可以說好香港故事，說好大熊貓故事，亦可把握大熊貓機遇，團結社會各界，推出更多產品，如八達通，中式食品及手機配件等，希望商界積極發揮創意。

大熊貓盈盈的一對龍鳳胎逐漸長大，兩姊弟情深，家姐尤其寵細佬。（香港大熊貓官方專頁IG圖片)

命名比賽3月7日截止 李家超：料上半年內公布結果

李家超指，「家姐」及「細佬」只是簡單乳名，牠們需要一對正式名字，宣布今日推出命名比賽，市民在今日中午後可在網上提交建議，預計今年上半年內公布正式名字。大會補充，命名比賽3月7日截止。

龐建貽致辭時表示，一對大熊貓龍鳳胎寶寶在海洋公園出生，既溫馨又驕傲，要感謝中國大熊貓保護研究中心的專家及海洋公園的工作團隊，對一對大熊貓龍鳳胎寶寶無微不至的照顧。他又指一對大熊貓龍鳳胎寶寶令香港實現「無處不熊貓」，亦將香港與外國熊貓愛好者連繫，未來會繼續以最高水平護理去照顧園內大熊貓，幫助熊貓繁衍。

家姐落地途中卡在樹椏之間進退兩難，兩條小短腿懸空在半空，未能觸及地面。（歐陽德浩攝）

照顧員：家姐較活潑 細佬愛玩植物

園方亦安排海洋公園動物及保育部高級監督殷漫萍及助理館長胡綺琪分享照顧龍鳳胎的歷程和感受。被問到如何辨認一對大熊貓龍鳳胎寶寶，殷漫萍表示，家姐眼圈較圓，有鳳眼；細佬的「小背心」較圓。她又指家姐較活潑，喜歡在樹上休息；細佬則較喜歡玩植物，及與護理員互動，「有時我哋追住細佬跑，有時比細佬追住跑」。

海洋公園主席龐建貽早前表示，由於大熊貓BB尚幼，需時飲奶及接受檢查或訓練，故正式與公眾見面初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時至下午3時。園方將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預料每人可停留約5分鐘。

考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名。團友將安排於早上9時半進館，即共有半小時打卡，每人收費1,500元。

安排流水式進場 料觀眾每人可停留約5分鐘

去年中央贈港的大熊貓安安可可，由於公眾反應熱烈，海洋公園實施人流管制，每15分鐘向觀眾派籌，每人最多進場探訪10分鐘，家姐細佬的安排又是如何？龐建貽透露，將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預計觀眾每人可停留約5分鐘，相信有足夠時間打卡。

龐建貽呼籲市民可在平日到場並保持忍讓︰「明白到好多人想嚟睇，大家知道啦，大熊貓寶寶始終會繼續喺香港，所以希望可以喺不同嘅日子，唔需要一定係周末，大家可以嚟到海洋公園同大熊貓寶寶見面。」

海洋公園主席龐建貽透露，將每日舉辦限定一場的貴賓團探訪大熊貓BB，每人收費1,500元。（資料圖片／夏家朗攝）

每日舉辦限定一場的貴賓團 名額40名

不過對一眾契爸契媽而言，探訪時間5分鐘可能不夠。龐建貽考慮到部份觀眾的需要，擬每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，屆時團友將安排在早上9時15分登記，並在9時半進館，即共有半小時打卡，每人收費1,500元。

海洋公園又準備每日數個時段網上直播家姐細佬的生活，或加裝鏡頭多角度拍攝，以便大熊貓迷日以繼夜觀察牠們的成長過程。

大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下周日（16日）與公眾見面。根據有傳媒報道，海洋公園主席龐建貽今日（13日）表示，由於大熊貓BB尚幼，需時飲奶及接受檢查或訓練，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時正至下午3時正。園方將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預料每人可停留約5分鐘。



龐建貽透露，考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，准許在開園前進館，每人收費1,500元。



▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼



大熊貓BB需時飲奶 初期每早10時至下午3時與公眾見面

大熊貓BB茁壯成長，海洋公園將在本周六舉行亮相儀式，再於周日開放予公眾見面。海洋公園主席龐建貽表示，由於家姐細佬年紀尚小（相當於人類1.5歲），需要預留時間讓母親盈盈餵奶，奶爸奶媽亦要為大熊貓檢查及訓練等，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時正至下午3時正。

▼大熊貓安安、可可今月初（12月8日）與公眾見面▼



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安排流水式進場 料觀眾每人可停留約5分鐘

去年中央贈港的大熊貓安安可可，由於公眾反應熱烈，海洋公園實施人流管制，每15分鐘向觀眾派籌，每人最多進場探訪10分鐘，家姐細佬的安排又是如何？龐建貽透露，將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預計觀眾每人可停留約5分鐘，相信有足夠時間打卡。

龐建貽呼籲市民可在平日到場並保持忍讓︰「明白到好多人想嚟睇，大家知道啦，大熊貓寶寶始終會繼續喺香港，所以希望可以喺不同嘅日子，唔需要一定係周末，大家可以嚟到海洋公園同大熊貓寶寶見面。」

海洋公園主席龐建貽透露，將每日舉辦限定一場的貴賓團探訪大熊貓BB，每人收費1,500元。（資料圖片／夏家朗攝）

每日舉辦限定一場的貴賓團 名額40名

不過對一眾契爸契媽而言，探訪時間5分鐘可能不夠。龐建貽考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，准許在開園前進館，每人收費1,500元。海洋公園又準備每日數個時段網上直播家姐細佬的生活，或加裝鏡頭多角度拍攝，以便大熊貓迷日以繼夜觀察牠們的成長過程。