短訊有＃也真假難辨　專家籲防可疑連結　先比對同一商戶新舊短訊

據「短訊發送人登記制」，已登記公司及機構傳送短訊時，寄件人名稱以「#」號開頭，防市民誤墮騙局。不過，近日有市民收到內含疑似釣魚網站超連結的短訊發送人名稱也以「#」號開頭，通訊辦表示，不排除有不法份子使用非法無線電干擾器發出訊息。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，市民應小心提防任何可疑的短訊，尤其是可疑的超連結，有需要時可以同一商戶的舊短訊比對一下以證真偽。



香港資訊科技商會榮譽會長方保僑認為，市民應小心提防任何可疑的短訊，尤其是可疑的超連結，有需要時可以同一服務供應商發出的舊短訊比對一下以證真偽。（資料圖片／夏家朗攝）

近日有市民收到懷疑是詐騙短訊，內有疑似釣魚網站，但發送人名稱以「#」號開頭。方保僑指，通訊局已與電訊商就此事展開調查，有待當局查出事件是否牽涉任何漏洞，或有任何疏忽之處。他提醒市民，如收到任何懷疑詐騙短訊，尤其有疑似釣魚網站超連結的短訊，都應小心提防。

他續說，留意到現時不少服務供應商已減少使用短訊，改為要求用戶經其手提電話應用程式操作帳戶，相信已能有效減少市民誤信詐騙短訊的機會，但對一些長者來說可能有困難。至於今次事件，方保僑估計，有不法之徒以非法無綫電通信設備製成「偽基站」，通常藏在汽車上，當有手機用戶經過時或在附近，便會接收到詐騙、推銷等短訊。

通訊辦回覆查詢時，提醒市民騙徒手法層出不窮，通訊辦呼籲市民必須時刻保持警覺。（資料圖片）

他指「偽基站」手法已是老年手段，10多年前才比較常見，猜測可能因近日東南亞詐騙營受到打壓，所以不法之徒轉而「重用」一些舊有落後做法。他又指，通訊辦作為管理者，只可以與不法之徒「打攻防戰」，不斷去填補漏洞。

通訊辦回覆查詢時，提醒市民騙徒手法層出不窮，通訊辦呼籲市民必須時刻保持警覺，無論短訊顯示任何發送人名稱，都不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢，以免蒙受損失。市民如收到可疑短訊，請即聯絡通訊辦或警方提供資料，以便跟進。