可疑短訊＃號開頭扮寄件人有認證　通訊辦：或涉非法無線電干擾器

通訊事務管理辦公室2023年底推行「短訊發送人登記制」，已登記的公司及機構傳送短訊時，寄件人名稱以「#」號開頭。近日有市民收到懷疑是詐騙短訊，內有疑似釣魚網站，但發送人名稱以「#」號開頭。通訊辦回覆稱，不排除有不法份子使用非法無線電干擾器發出訊息，正聯同電訊商及警方作進一步跟進。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，有人使用「偽基站」，通常藏在汽車上，當有手機用戶經過時或在附近便會收到詐騙、推銷等短訊。



通訊事務管理辦公室2023年底起推行「短訊發送人登記制」，已登記的公司及機構傳送短訊時，寄件人名字以「#」號開頭。

通訊辦2023年推登記制 如非#號開頭須高度警覺

通訊事務管理辦公室自2023年12月28日起實施「短訊發送人登記制」，電訊服務供應商、銀行及政府部門等參與，其他行業的公司或機構亦可以登記。登記之後，「已獲認證的發送人」公司或機構發送短訊予本地流動服務用戶時，會有「#」號開頭，以作識別。

通訊辦指當市民收到非以「#」號開頭的發送人名稱，或以電話號碼顯示的短訊時，須保持高度警覺。在任何情況下，絕不要向身分未經核實的短訊發送人披露個人、銀行戶口或信用卡資料、轉帳金錢或開啓短訊內的超連結，以免蒙受損失。

方保僑估計有不法之徒以「偽基站」進行干擾

近日有市民在網上分享收到懷疑是詐騙短訊，內有疑似釣魚網站，但發送人名稱以「#」字開頭。香港資訊科技商會榮譽會長方保僑估計，有不法之徒以非法無綫電通信設備製成「偽基站」，又稱「假基站」、「假基地台」，通常藏在汽車上，特點是較隱蔽及流動性強。當有手機用戶經過時或在附近，便會接收到詐騙、推銷等短訊。

香港資訊科技商會榮譽會長方保僑。

通訊辦：正聯同電訊商及警方作進一步跟進

通訊辦回覆查詢時稱，近日接獲市民查詢，稱收到以「#」號開頭的短訊發送人名稱發出的懷疑詐騙短訊，通訊辦隨即聯絡當事人及與相關電訊商展開調查。通訊辦不排除有不法份子使用非法無線電干擾器發出訊息，正聯同電訊商及警方作進一步跟進。

通訊辦提醒，騙徒手法層出不窮，通訊辦呼籲市民必須時刻保持警覺，無論短訊顯示任何發送人名稱，都不應隨便開啟短訊內的超連結、披露個人資料或轉帳金錢，以免蒙受損失。市民如收到可疑短訊，請即聯絡通訊辦或警方提供資料，以便跟進。

通訊辦網站已列載已登記成為「已獲認證的發送人」的公司或機構於「短訊發送人登記冊」內，以供市民參閱。

根據《電訊條例》（第106章），任何人如沒有適當牌照管有或使用任何作無線電通訊之用的器具；或設置或維持任何電訊設施，即屬違法。任何人參與該等非法活動即違反條例第8(1)條，並會遭受檢控。一經定罪，最高可判處罰款10萬元及監禁5年。