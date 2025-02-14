海洋公園大熊貓BB｜探家姐細佬即睇指南做好準備 勿嘗試叫醒寶寶
撰文：韋景全
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海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎後日（16日）正式與公眾見面，探訪「家姐」、「細佬」有什麼守則？每日開放時間與如何尋找大熊貓？「家姐」、「細佬」今日（14日）就為大家提供了8張大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南，讓牠們可以同各位契爸契媽見面。
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜展館地點及開放時間
．展館地點：大熊貓之旅
．開放時間：早上10時至下午3時
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜入場方法
．提前購票入園
．建議選擇人流較低日子，如平日
．進入公園後，跟指引抵達亞洲動物天地
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜排隊輪候探訪家姐細佬須知
．直接排隊輪候或領取重返排隊區時間票
．領取重返排隊區時間票後，按所示時間重返排隊區輪候入場
．若現場人數多，將暫停進入排隊區，並派發重返排隊區時間票
．若遇周末等高峰日子，重返排隊區時間票有機會在中午前已派完
．等候入場時間以現場實際情況為準，預計約一小時，周末可能更長
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜第一個區域探媽媽盈盈
．大熊貓媽媽盈盈及其他動物大使
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜第二個區域探「家姐」、「細佬」
．「家姐」、「細佬」作息不定時，或會輪流返回後場接受護理
．建議使用影片拍攝模式記錄
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜第三個區域探爸爸樂樂
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜探訪守則
．必須依照工作人員指示沿已設定路線一直前行
．切勿喧嘩及嘗試叫醒寶寶
．拍攝時必須關掉閃光燈
海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜直播
．2月16日起可到海洋公園官網欣賞直播或重播
按圖重溫龍鳳胎昨日介紹wallpaper：
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