海洋公園大熊貓BB｜探家姐細佬即睇指南做好準備　勿嘗試叫醒寶寶

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎後日（16日）正式與公眾見面，探訪「家姐」、「細佬」有什麼守則？每日開放時間與如何尋找大熊貓？「家姐」、「細佬」今日（14日）就為大家提供了8張大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南，讓牠們可以同各位契爸契媽見面。



香港大熊貓官方專頁

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南1（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜展館地點及開放時間

．展館地點：大熊貓之旅

．開放時間：早上10時至下午3時

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南2（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜入場方法

．提前購票入園

．建議選擇人流較低日子，如平日

．進入公園後，跟指引抵達亞洲動物天地

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南3（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜排隊輪候探訪家姐細佬須知

．直接排隊輪候或領取重返排隊區時間票

．領取重返排隊區時間票後，按所示時間重返排隊區輪候入場

．若現場人數多，將暫停進入排隊區，並派發重返排隊區時間票

．若遇周末等高峰日子，重返排隊區時間票有機會在中午前已派完

．等候入場時間以現場實際情況為準，預計約一小時，周末可能更長

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南4（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜第一個區域探媽媽盈盈

．大熊貓媽媽盈盈及其他動物大使

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南5（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜第二個區域探「家姐」、「細佬」

．「家姐」、「細佬」作息不定時，或會輪流返回後場接受護理

．建議使用影片拍攝模式記錄

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南6（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜第三個區域探爸爸樂樂

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南7（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜探訪守則

．必須依照工作人員指示沿已設定路線一直前行

．切勿喧嘩及嘗試叫醒寶寶

．拍攝時必須關掉閃光燈

大熊貓龍鳳胎寶寶探訪指南8（hkoceanpark IG）

海洋公園大熊貓龍鳳胎寶寶｜直播

．2月16日起可到海洋公園官網欣賞直播或重播

按圖重溫龍鳳胎昨日介紹wallpaper：