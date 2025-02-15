港產大熊貓BB周日見大家　李家超今探望寶寶這一家：十分精靈可愛

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB明日（16日）正式與公眾見面，兩姐弟今日（15日）半歲生日，海洋公園早上舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」。儀式前，行政長官李家超與妻子，以及中聯辦主任鄭雁雄等人，率先入館探望「家姐」、「細佬」及大熊貓家族成員。

李家超指和太太到「大熊貓之旅」館區探望一對寶寶，看見「家姐」、「細佬」十分精靈可愛，活潑好動，護理員告訴李家超，「家姐」活潑好動，喜愛攀爬；而「細佬」則喜歡捐窿捐罅和玩植物，李家超形容看見牠們一步一步成長，令人欣慰。



行政長官李家超和太太2月15日早上到海洋公園「大熊貓之旅」館區探望一對寶寶，李家超形容看見「家姐」「細佬」十分精靈可愛，活潑好動。（李家超Faceboook）

李家超表示，去年是祖國成立七十五周年，「家姐」、「細佬」在這一年出生，成為首對在香港出生的大熊貓，意義非凡。他和太太今日到「大熊貓之旅」館區探望一對寶寶，看見「家姐」、「細佬」十分精靈可愛，活潑好動。

「家姐」愛攀爬「細佬」喜捐窿捐罅 父母「盈盈」「樂樂」悠然自得

李家超指，護理員為一行人介紹這半年照顧姊弟的成長點滴、外型和性格特徵，護理員稱「家姐」活潑好動，喜愛攀爬，「細佬」則喜歡捐窿捐罅和玩植物。李家超感謝中國大熊貓保護研究中心專家和海洋公園動物護理團隊的悉心照料，「家姐」、「細佬」健康狀態和成長進展均十分理想，看見牠們一步一步成長，令人欣慰，同場亦見到父母「盈盈」和「樂樂」悠然自得

政府會繼續好好把握大熊貓機遇積極推動熊貓旅遊

李家超指，市民明日起也可開始一睹討喜的大熊貓風采，而現時香港一共有六隻大熊貓，成為內地以外飼養最多大熊貓的地方。政府會繼續好好把握大熊貓帶來的機遇，積極推動熊貓旅遊，加強香港魅力之都的吸引力。

家姐表現活潑好動，在樹上攀爬。（香港01影片截圖)

「細佬」躺在鞦韆上熟睡。（香港01影片截圖)

行政長官李家超和太太2月15日早上到海洋公園「大熊貓之旅」館區探望一對寶寶，李家超形容看見「家姐」、「細佬」十分精靈可愛，活潑好動。（李家超Faceboook）

行政長官李家超和太太2月15日早上到海洋公園「大熊貓之旅」館區探望一對寶寶，同場亦見「家姐」與「細佬」的父母「盈盈」和「樂樂」悠然自得。（李家超Faceboook）

行政長官李家超（左七）偕妻子（左六）今日（15日）出席大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式前海洋公園「大熊貓之旅」館區探望一對寶寶，同場還有中聯辦主任鄭雁雄（右五）及文化體育及旅遊局局長羅淑佩（左四）等人。（李家超Faceboook）

▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼

