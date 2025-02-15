海洋公園大熊貓BB命名比賽｜即睇值$2.2萬獎品　報名、規則懶人包

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」與「細佬」今日（15日）半歲生日，政府舉辦的「大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽」亦即日正午展開，3月7日深夜截止。今次比賽設「最佳作品」一名及「優異作品」八名，其中「最佳作品」得獎人將獲總值逾2.2萬元獎品，包括海洋公園成人全年會籍4個，也可得到價值6,576元的半歲大「家姐」與「細佬」毛公仔。

要留意，命名比賽所有香港居民均可參加，每人限參加一次，寶寶的乳名「家姐」及「細佬」將不會被考慮作正式名稱，參加者亦要以不多於100字解釋建議名字意義，謹記，未能提交文字解釋，或在文字解釋中加入非文字描述，例如表情符號，或字數超過100字者，其命名建議將不獲考慮。



海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」與「細佬」今日（15日）半歲生日，明日（16日）正式見公眾前，今日率先亮相，「細佬」偷得浮生半日閒。（黃浩謙攝）

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」與「細佬」今日（15日）半歲生日，明日（16日）正式見公眾前，今日率先亮相，「家姐」好動愛爬來爬去。（黃浩謙攝）

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」（左）與「細佬」（右）今日（15日）半歲生日，明日（16日）正式見公眾前，今日率先亮相，相互對望，姐弟情深。（黃浩謙攝）

▼大熊貓家姐和細佬2月15日首亮相▼



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▼大熊貓家姐和細佬2月15日首亮相▼



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3月7日深夜截止 李家超：牠們需要一對正式名字

海洋公園今早（15日）舉行「大熊貓龍鳳胎寶寶亮相儀式」，行政長官李家超指，「家姐」及「細佬」只是簡單乳名，牠們需要一對正式名字，宣布今日推出命名比賽，市民在今日中午後可在網上提交建議，預計今年上半年內公布正式名字。

李家超宣布，今日推出大熊貓龍鳳胎命名比賽，料上半年內公布結果。(黃浩謙攝)

大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽｜提交命名建議網址

大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽提交作品網址

大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽｜日期及截止時間

．2025年2月15日中午12:00:00至2025年3月7日晚上23:59:59

．2025年上半年公佈結果



大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽｜評審準則

．名字須有意義、富創意；

．能突顯大熊貓龍鳳胎寶寶年輕、可愛及活潑的性格特質



大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽｜參加規則

．所有香港居民均可參加，每人限參加一次

．參加者需必須在活動表格上填寫個人資料，並為兩隻大熊貓分別提議一個中文名字

．乳名「家姐」及「細佬」不會被考慮作為正式名稱

．以不多於100字（包括標點符號）解釋建議名字意義

．任何參加者如提交多於一對名字、未能提交文字解釋、在文字解釋中加入非文字描述（如表情符號），字數超過100字，其命名建議將不獲考慮



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大熊貓龍鳳胎寶寶命名比賽｜獎項及獎品

最佳作品（1位）

．海洋公園成人全年會籍4個（價值港幣$5,520）

．家姐（6個月大）及細佬（6個月大）仿真大熊貓毛公仔（價值港幣$6,576）

．海洋公園餐飲禮券（價值港幣$2,000）

．周大福禮券（於香港周大福門店兌換周大福 x 海洋公園系列產品。）（價值港幣$8,000）

優異作品（8位）

．海洋公園成人全年會籍2個（價值港幣$2,760）

．大熊貓紀念品（價值港幣$1,000）

．海洋公園餐飲禮券（價值港幣$1,000）

▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼



大熊貓盈盈誕下的一對龍鳳胎將於下周日（16日）與公眾見面。根據有傳媒報道，海洋公園主席龐建貽今日（13日）表示，由於大熊貓BB尚幼，需時飲奶及接受檢查或訓練，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時正至下午3時正。園方將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預料每人可停留約5分鐘。



龐建貽透露，考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，准許在開園前進館，每人收費1,500元。



▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼



大熊貓BB需時飲奶 初期每早10時至下午3時與公眾見面

大熊貓BB茁壯成長，海洋公園將在本周六舉行亮相儀式，再於周日開放予公眾見面。海洋公園主席龐建貽表示，由於家姐細佬年紀尚小（相當於人類1.5歲），需要預留時間讓母親盈盈餵奶，奶爸奶媽亦要為大熊貓檢查及訓練等，故初期每日安排亮相5小時，時間為早上10時正至下午3時正。

▼大熊貓安安、可可今月初（12月8日）與公眾見面▼



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安排流水式進場 料觀眾每人可停留約5分鐘

去年中央贈港的大熊貓安安可可，由於公眾反應熱烈，海洋公園實施人流管制，每15分鐘向觀眾派籌，每人最多進場探訪10分鐘，家姐細佬的安排又是如何？龐建貽透露，將安排流水式進場，觀眾毋須預先取籌，預計觀眾每人可停留約5分鐘，相信有足夠時間打卡。

龐建貽呼籲市民可在平日到場並保持忍讓︰「明白到好多人想嚟睇，大家知道啦，大熊貓寶寶始終會繼續喺香港，所以希望可以喺不同嘅日子，唔需要一定係周末，大家可以嚟到海洋公園同大熊貓寶寶見面。」

海洋公園主席龐建貽透露，將每日舉辦限定一場的貴賓團探訪大熊貓BB，每人收費1,500元。（資料圖片／夏家朗攝）

每日舉辦限定一場的貴賓團 名額40名

不過對一眾契爸契媽而言，探訪時間5分鐘可能不夠。龐建貽考慮到部份觀眾的需要，將每日舉辦限定一場的貴賓團，名額為40名，准許在開園前進館，每人收費1,500元。海洋公園又準備每日數個時段網上直播家姐細佬的生活，或加裝鏡頭多角度拍攝，以便大熊貓迷日以繼夜觀察牠們的成長過程。