今日新聞8分鐘｜S車牌拍賣1420萬成交｜大熊貓BB登場玩鞦韆碌落地

將軍澳鐵騎士疑失控撞欄倒地傷盆骨 昏迷送院搶救

今（16日）晨8時許，警方接獲路人報案，指將軍澳彩明街2號善明邨對開，有一名男子疑因交通意外倒臥在地。救護車及警方接報到場，發現一名49歲姓張的電單車男司機昏迷不醒，將其送往將軍澳醫院，再轉送至伊利沙伯醫院，搶救後情況危殆。

現場消息指，鐵騎士疑在上斜路段失控，車身撞向左邊的撞欄，其後衝前後人仰車翻，造成四肢擦傷、盆骨受傷。現場可見，事主駕駛一輛本田CBR650R的電單車，後鏡於意外中掉落在地上，警方封鎖現場調查。

車cam｜屯門公路私家車入彎疑「甩尾」撞其他車 一名司機受傷

屯門公路發生車禍。網上流傳3條「車cam」影片，顯示今日（16日）凌晨零時許，一輛深色私家車高速沿屯門公路中線往荃灣方向行駛，後方一輛白色私家車同樣高速緊隨，現場傳出發出巨大引擎聲。

新春車牌拍賣｜無字頭「88」1140萬、單字「S」車牌1420萬成交

運輸署農曆新年（新春車牌）拍賣今日（16日）舉行，一年一度的拍賣將推出49個「靚冧把」車牌，當中包括一個自訂車牌。最受觸目的是第25個登場的「88」車牌及第26個登場的單字英文「S」車牌，業界估計成交價分別達五百萬及一千萬元，但該兩個車牌均競投激烈，最終分別以1,140萬及1,420萬元成交，其中「88」車牌較預期高出逾一倍。

歷年車牌拍賣中，五大高價成交中有三個都是單字英文車牌，首三依次為「W」、「R」及「D」，其中「D」是上年新春創下的紀錄。

大熊貓BB｜直擊館内熊貓迷逼爆打卡 家姐躺平盪鞦韆 細佬爬樹椏

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」今（16日）正式與公眾見面。記者成功進入「大熊貓之旅」場館，館内逼爆前來初次探訪家姐、細佬的人潮，大讚龍鳳胎「好可愛」之聲不絕於耳。由於館内熊貓迷大多停留打卡，捨不得家姐、細佬，即使園方不斷提醒入場人士是以流水式觀看，但不少人仍不願意離開，要園方多番催促，致使原定的5分鐘大熊貓之旅，變成至少10分鐘，多賺了一倍逗留時間。

台中氣爆｜澳門2歲童仍深度昏迷 醫護冀挺過關鍵7日後會有轉機

台中新光三越百貨公司13日發生嚴重氣爆，造成4死37傷，截至今日（16日）上午仍有11人住院治療中，26人已出院返家休養。

傷勢最重的澳門2歲女童目前仍深度昏迷，病情暫時未有重大變化，醫療團隊希望挺過關鍵7日後會有轉機。

泰國芭堤雅大麻園失火「全城High爆」遊客狂豎拇指 消防員也傻笑

泰國芭堤雅（Pattaya）一座大麻種植園，2月13日晚上傳出大火。

歌手詩琳病逝終年僅20歲 大年初一才登央視春晚 有中亞天籟美譽

在內地發展的烏茲別克歌手詩琳‧阿卜杜拉耶娃（Shirin Abdullaeva）傳出噩耗，其經紀人陳倩發布訃告，稱詩琳已於2月15日因病去世，終年20歲。