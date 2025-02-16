泰國芭堤雅大麻園失火「全城High爆」遊客狂豎拇指　消防員也傻笑

撰文：中天新聞網
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泰國芭堤雅（Pattaya）一座大麻種植園，2月13日晚上傳出大火。

很多居民表示身體出現不適昏昏欲睡，還有人不由自主得不斷咯咯笑，甚至有遊客受訪時狂對鏡頭豎起大拇指。

泰國芭堤雅一座大麻種植園13日晚上傳出大火，導致附近居民、遊客甚至警察及消防員也出現如吸食大麻後的傻笑反應。（X@pureguava10300）

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據《Thaiger》等泰國媒體綜合報道，事發於13日晚間10點多，芭堤雅一棟四層樓高的商業建築突然冒火，媒體形容當時大火蔓延，濃煙不斷竄出，起火點疑似在二樓。雖然消防部門花了半小時就控制火勢，但詭異的氣味不斷往外飄，讓居民身體也開始出現變化。

原來該棟建築為大麻種植園，由「Little Christiania」公司負責經營，持有政府發放的許可證。40歲女保安馮桑迪亞（Kanchana Fungsanthia）受訪時表示，她推斷是電線短路釀成大火，損失至少20萬泰銖（約4.6萬港元），所幸沒造成人員傷亡。

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但不只火災本身受到極大關注，還在附近引發意想不到的影響。因為不少居民和遊客表示，他們整晚都感到頭暈目眩、眼睛紅腫，甚至不由自主的咯咯笑，而且停不下來。

就在媒體趕到現場採訪時，還拍到有2名外國遊客笑個不停，不斷對鏡頭豎起大拇指，就連警消的嘴角也不斷上揚。

報道中還提及，2日深夜芭堤雅一家大麻商店，遭到一名23歲愛爾蘭籍男子破窗闖入。監視器拍到他入店後，逕自在店內吸食大麻吸到昏倒，最後警方到場不費吹灰之力將他逮捕。

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