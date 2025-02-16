大熊貓BB｜直擊館内熊貓迷逼爆打卡　家姐躺平盪鞦韆　細佬爬樹椏

海洋公園一對港產大熊貓龍鳳胎BB「家姐」和「細佬」今（16日）正式與公眾見面。記者成功進入「大熊貓之旅」場館，館内逼爆前來初次探訪家姐、細佬的人潮，大讚龍鳳胎「好可愛」之聲不絕於耳。由於館内熊貓迷大多停留打卡，捨不得家姐、細佬，即使園方不斷提醒入場人士是以流水式觀看，但不少人仍不願意離開，要園方多番催促，致使原定的5分鐘大熊貓之旅，變成至少10分鐘，多賺了一倍逗留時間。



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記者今日（16日）早上約10時許成功進入大熊貓館，館内人頭湧湧，入內後首先可看見「久休復出」的大熊貓媽媽盈盈，但因今次焦點落在大熊貓龍鳳胎家姐及細佬身上，大部份人見到盈盈都未有太大反應。

雖然園方原定安排入場後以流水式觀看，但因前面人流見到家姐、細佬後，不斷爭相拍照、拍片打卡，遲遲不肯離去，所以前進緩慢。記者入館後，等了良久才能擠進龍鳳胎所在區域，起初很活躍在爬樹的細佬，當記者走近時，已經「斷電」掛在最頂的樹椏打瞌睡，家姐則躺平在鞦韆上，奶爸和奶媽則在旁照顧。現場大部份人都不斷說着「很可愛」，又爭取最佳拍攝位置與龍鳳胎自拍合照。

原定館内每個時段可容納100人，入場人士每次可逗留約5分鐘，每人可以欣賞熊貓寶寶1至2分鐘。但由於現場人流眾多，多人停下打卡，記者在熊貓寶寶區逗留5分鐘後才被職員催促離開。工作人員亦不斷呼籲市民「繼續向前走」、「最後一張」、「已經停留很久」等。

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▼2025年2月7日 海洋公園直擊大熊貓BB▼

