求心︱B女祈祈成功換心　港府感謝第二例內地跨境器官捐贈

醫管局於周一（2月17日）凌晨公布，在內地各部委及醫療機構的大力支持和努力下，本港再度獲內地跨境器官捐贈，8個月大女嬰祈祈（Whitney）已於周日（16日）晚完成心臟移植手術。醫務衞生局局長盧寵茂表示，今次第二個跨境器官捐贈案例，內地與香港的跨境合作更加高效，國務院港澳事務辦公室18個內地部門的超過100名人員通力合作、分秒必爭，橫跨多地接力保障器官轉運的安全順暢。



第二次跨境合作更加高效 內地動員百人分秒必爭

盧寵茂指出，衷心感謝國家對香港同胞生命健康的關愛和支持，繼2022年12月為當時4個月大的女嬰芷希成功接受來自內地心臟捐獻延續生命後，香港與內地基於該次成功經驗，已建立密切的跨境器官移植合作溝通渠道及流程。

今次案例合作更加高效，經中央批准，由國務院港澳事務辦公室、國家衞生健康委員會、海關總署、公安部、交通運輸部、國家出入境管理局、廣東省公安廳交通指揮中心、廣東省和深圳市的各級海關、邊檢、醫院和「中國人體器官分配與共享計算機系統」（COTRS）中心等18個內地部門，動員超過100人通力合作，橫跨多地接力保障器官轉運的安全順暢，再次充分體現出內地與香港共同以「生命至上」的原則和信念，攜手拯救生命，意義極為重大，港府再次感謝內地各個單位對香港同胞緊急救助工作的大力支持。

女嬰祈祈（Whitney）確診擴張性心肌病變，心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，急需心臟移植。（醫管局提供）

祈祈父母感謝內地不同單位及港府協助

港府發言人稱，女嬰祈祈的父母感謝內地不同單位及香港特區政府的協助，為祈祈覓得合適的心臟，亦感謝兩地醫療團隊的努力，協力拯救她的生命。他們並且非常感激捐贈者親人在艱難時刻作出無私決定，認為是他們的大愛給予祈祈一個重生的機會。

內地未有合適受贈者 兩地專家確認適合供祈祈移植

醫管局聯網服務總監鄧耀鏗表示，要為祈祈覓得合適心臟並非易事，因此要用盡不同網絡尋找。醫管局再次感謝內地有關單位、香港特區政府及兩地醫療團隊努力協調，成功為祈祈進行心臟移植手術。

他補充稱，由於內地未有合適的受贈者，因此經兩地心臟移植專家共同確認其心臟適合為祈祈進行移植後，內地決定將心臟運到香港為祈祈進行移植。手術經內地及香港的監管機構嚴格審批，所有程序均合乎兩地法例的要求。

醫務衞生局和醫管局表示，感謝捐贈者家屬的大愛，並祝願祈祈早日康復。醫療團隊會盡力因應她的臨床情況及醫療需要，提供合適的治療。

女嬰祈祈（Whitney）確診擴張性心肌病變，心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，急需心臟移植。（醫管局提供）

已入輪候名單超過四個月 為同體型病人的首位

祈祈血型為B+，體重7公斤。她已確診擴張性心肌病變（dilated cardiomyopathy），心臟衰竭至約剩餘兩成功能，更已完全依賴雙心室輔助器（biventricular assist device）支援心臟循環功能以維持生命。

她在2024年9月14日出現心源性休克（cardiogenic shock），由屯門醫院轉送香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況一直危殆，今年1月13日因導管位置感染，併發敗血症，並曾出現呼吸衰竭，12日更再次出現細菌感染，並有呼吸困難，幸好目前清醒，但仍靠胃喉餵食。祈祈的個案已納入本地心臟移植輪候名單超過四個月，是同體型病人的首位。

女嬰祈祈（Whitney）確診擴張性心肌病變，心臟衰竭，大約剩餘兩成功能，急需心臟移植。（醫管局提供）

情況一直危殆 早前再次出現細菌感染

祈祈2024年9月14日出現心源性休克（cardiogenic shock），由屯門醫院轉送香港兒童醫院兒童深切治療部留醫，情況一直危殆，今年1月13日因導管位置感染，併發敗血症，並曾出現呼吸衰竭，1月12日更再次出現細菌感染，並有呼吸困難，幸好目前清醒，但仍靠胃喉餵食。祈祈的個案已納入本地心臟移植輪候名單超過四個月，是同體型病人的首位。

醫管局去年10月曾發出緊急呼籲，希望為女嬰祈祈（Whitney）尋覓合適心臟移植，可惜一直未有合適捐贈者。當局1月13日再作呼籲，指祈祈心臟衰竭約剩餘兩成功能，心臟移植是唯一能延續生命方案，並須盡快進行，否則很大機會出現腦出血、中風等嚴重併發症。醫管局指合適捐贈者的血型不限，體重則需符7至22公斤。

祈祈爸爸哽咽地說，希望祈祈可以遇到奇蹟，可以遇到一個合適移植的心臟，因為只有心臟移植才可令祈祈有康復的機會。（醫管局影片截圖）

父：我哋相信呢個大愛會降臨

祈祈的父親呼籲：「好感恩祈祈咁細個但都好堅強......喺呢五個月佢好唔容易捱過得到，佢𠵱家每一日都好鍾意對住照顧佢嘅醫護人員，對住我哋笑......我哋好希望祈祈可以遇到奇蹟，可以遇到一個合適移植嘅心臟，我哋相信呢個大愛會降臨。」

醫管局當時表示，已通過相關程序向內地尋求幫助，由於符合捐贈條件的捐贈者罕見，暫時仍未覓得合適心臟作移植。當局又說，將繼續在本地積極搜尋合適的捐贈者；與此同時，當內地覓得願意捐贈器官的病人離世後，而在當地沒有合適的病人接受作移植，可協調將器官跨境捐贈到香港作配對移植，為危急病人帶來重生希望。