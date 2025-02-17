消委會．BB護臀膏｜12款含香料防腐劑或加劇尿布疹　唯美達含6種

消委會於市面購入16款常見BB護臀膏，12款含有香料、致敏物質、防腐劑等受關注成份，可能會引起過敏，或令尿布疹惡化，甚至是對神經系統產生不良反應。



當中，德國產的WELEDA baby 唯美達金盞花嬰幼兒護臀膏含有6種受關注成份，是所有樣本中最多。香港常見品牌Baby Sebamed施巴防衛便疹膏及QV嬰兒尿布疹護膚膏，亦含有受關注成份。消委會又批評大部分護臀膏沒有標示完整活性成份資料，促廠商改善標籤。



▼ 12款含受關注成份護臀膏 ▼



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護臀膏添加成份 或令尿布疹惡化

若護臀膏添加了一些受關注的成分，例如香料及香料致敏物質、某些精油成分或防腐劑等，較有可能會刺激皮膚或具致敏風險，甚至會對神經系統產生不良影響。其中香料及香料致敏物質有機會引致過敏性接觸性皮膚炎，經常或重覆接觸添加香料的產品會增加致敏機會，特別是嬰幼兒皮膚較薄、表面面積與體重之比例又較大，容易因過量及長期接觸香料致敏物而出現過敏反應，或會令尿布疹等問題惡化。

消委會指，唯美達WELEDA baby金盞花嬰幼兒護臀膏含有6款香料和香料致敏物質。（林子慰攝）

12樣本含受關注成份 最多一款含6種成份

消委會於市面購入16款常見的護臀膏樣本， 7成半，即12款樣本含受關注成份。德產的唯美達金盞花嬰幼兒護臀膏含有6種該等受關注成份，為所有樣本中最多。其次是保加利亞的屁屁霜Sudocrem，含有3款香料和香料致敏物質，以及1種其他受關注成份。

消委會指，屁屁霜Sudocrem護臀膏含有3款香料和香料致敏物質。（林子慰攝）

至於港人常用品牌施巴防衛便疹膏，曾含有一款香料及一款受關注成份。QV嬰兒尿布疹護膚膏，則含有一款受關注成份。

消委會指，施巴防衛便疹膏含有1款香料和香料致敏物質，以及1種其他受關注成份。（林子慰攝）

消委會指，QV尿布疹護膚膏不含香料和香料致敏物質，不過有一種其他受關注成份。（林子慰攝）

僅4款不含香料或受關注成份

16款樣本中，只有4款不含任何受關注成份，包括法國貝兒Biolane的EXPERT有機抗敏換片膏、法國品牌mustela的維他命換片護膚膏123、天然療妥的消退尿布紅疹軟膏，以及西班牙品牌suavinex的寶寶深層護臀舒緩膏。

▼ 4款不含受關注成份護臀膏 ▼



消委會促廠商改善標籤

另外，消委會又批評大部分護臀膏沒有標示完整活性成份資料，促廠商改善標籤。

另外，有兩款樣本更只標示了部份成份資料。當中，天然療妥的消退尿布紅疹軟膏在消委會查詢後補回完整成分資料，但日本品牌ChuChu的臀彈彈保護膏則沒有。