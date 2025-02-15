消委會去年接逾4萬宗投訴　冀盛事活動制定更清晰條款

消委會去年接獲超過4萬宗投訴，較前一年增加兩成。消委會總幹事黃鳳嫺出席有線新聞《有理有得傾》表示，球星美斯缺陣及連鎖健身中心舒適堡結業的投訴已佔7千宗，涉款超過10億。投訴榜首是食肆及娛樂類別，包括食物質素或價格強差人意、表演活動安排不周等。她指，隨住盛事經濟，「炒黃牛」的情況會更嚴重，倡落實門票實名制。



球王美斯去年來港參與表演賽，他全程只穿運動裝坐在後備席。(資料圖片)

黃鳳嫺表示，去年投訴中，食肆及娛樂類別排榜首，有5,810宗，當中兩成半與美斯缺陣有關，希望未來的盛事活動有更清晰條款。她同時促請政府落實門票實名制，杜絕「炒黃牛」，令市場規範化，讓門票能夠落到想入場的觀眾手上。

消委會去年接獲3300宗旅客投訴，八成是內地旅客，主要投訴涉及不良營商手法。黃鳳嫺提到有內地旅客來港後，被游說買大額珠寶，聲稱可以透過抵押再借貸，但最終未能借錢，投訴人亦未能追回買珠寶的款項。她說，也有旅客購買藥物及中藥後發現「斤變両，両變錢」，藥物已被磨成粉，付款時才知道價格昂貴，認為政府要繼續加強執法。

消委會總幹事黃鳳嫺。（廖雁雄攝）

另外，去年有千多宗投訴涉及機票，黃鳳嫺表示，航空公司需要更改航班時，須有良好的制度和渠道盡早通知消費者，同時建議在旅遊旺季，消費者安排行程時要「預鬆少少」，若然受影響，也可有後續安排。