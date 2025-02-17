消委會．BB護臀膏｜附成份表　4款沒香料防腐劑　醫生：免塗傷口

消委會分析市面16款常見BB護臀膏的成份，其中4款不含任何香料、防腐劑等受關注成份，表現較理想。有皮膚科醫生提醒，處理尿布疹最重要原則是保持嬰幼兒臀部清潔乾爽，使用護臀膏時要避免用於傷口位置。衞生署則指，家長應及時替嬰幼兒更換尿片。



僅4款不含香料或受關注成份

若護臀膏添加了一些受關注的成份，例如香料及香料致敏物質、某些精油成分、植物萃取物或防腐劑等，較有可能會刺激皮膚、致敏、令尿布疹惡化，甚至會對神經系統產生不良影響。消委會分析市面16款常見的護臀膏樣本， 當中7成半，即12款樣本含受關注成份。

16款樣本中，只有4款不含任何受關注成份，包括法國貝兒Biolane的EXPERT有機抗敏換片膏，售119元；聲稱來源地是法國的mustela維他命換片護膚膏123，售158元；聲稱澳洲品牌的天然療妥的消退尿布紅疹軟膏，售218元；以及西班牙品牌suavinex的寶寶深層護臀舒緩膏，售125元。

▼ 4款不含受關注成份護臀膏 ▼



▼ 12款含受關注成份護臀膏 ▼



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BB皮膚較幼嫩 長時間穿尿布形成皮疹

嬰幼兒皮膚的角質層和表皮層較成人薄，皮膚屏障尚未發展成熟，加上尿布包裹時間長，處於密閉、潮濕環境中，而尿液及糞便會引起皮膚酸鹼值升高、多了磨擦等，增加患尿布疹的風險。

護臀膏是外用的乳霜或軟膏，一般透過形成物理屏障來滋潤及保護皮膚，以阻隔排泄物直接接觸和刺激皮膚。消委會指，嬰幼兒新陳代謝未發展成熟，如有害物質進入身體，要較長時間才能排走。如護臀膏含有有害物質，長時間接觸會增加吸收的風險，尤其是受損或受刺激的皮膚。

消委會促廠商改善標籤，如含有受關注成份或令尿布疹加劇。

皮膚科醫生：避免搽在傷口

皮膚專科醫生陳厚毅表示，預防和處理尿布疹最重要原則是保持臀部乾爽，每次排泄後盡快替換尿片，可行的話及早戒片。如有輕微尿布疹問題，可以選用護臀膏，但避免於傷口使用。如果以石油凍產品處理，可以先塗潤膚霜作補濕再塗，達至最佳保濕效果。

衞生署則提醒家長勤換片，保持相關部位乾爽。