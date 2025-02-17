女港足前助教黃子偉再被控非禮認為不公　求司法覆核被駁回

香港女足代表隊前助教黃子偉，涉3度非禮女下屬，經審訊後被裁定罪名不成立。他其後再被控非禮另一名女子，向裁判官曾慶東申請永久終止聆訊，遭裁判官拒絕。他認為無法獲得公平審訊，申請司法覆核，挑戰裁判官的決定。高等法院法官高浩文今（17日）頒判辭，指黃可以其他替代方式上訴，司法覆核在本案中並非合適的處理方法，因此拒批出司法覆核的許可。



申請人黃子偉，答辯人為律政司司長。

被告黃子偉否認3項非禮罪。(凌子淇攝)

黃被指涉非禮事主X及Y被調查

黃在入稟狀指，他涉非禮女子X和Y被警方調查，黃其後被控非禮X，在審訊後被裁定脫罪，其後再被控非禮Y。黃去年曾就他涉非禮Y一事申請司法覆核，法官當時指黃申請過早，拒批司法覆核許可，黃繼而向裁判官申請永久終止聆訊，但被駁回。黃才再申請司法覆核。

指控方擬重用黃在X案的招認口供

黃質疑，裁判官未有充分考慮辯方理據，即Y的審訊屬二次審訊，對黃不公平，律政司亦拒絕披露部份文件。黃質疑X和Y涉串謀誣衊他非禮，控方擬重用黃就X一案在錄影會面的招認，屬於重審X的案件。黃認為他無法獲得公平審訊，因而提出司法覆核。

法官認為可有其他替代衣式上訴

法官高浩文今頒判辭指，根據《裁判官條例》，被告可就裁判官的定罪裁決或頒令，作出上訴。法官稱黃可用其他替代方式上訴，司法覆核在本案中並非合適的處理方法，拒批出司法覆核的許可。

黃被指非禮Y的案件，已排期於本年3月10日，在西九龍裁判法院開審。

案件編號：HCAL 348/2025