女港足前助教不滿再被控非禮女下屬　求終止聆訊不果　提司法覆核

香港女足代表隊前助教黃子偉涉在2021年3度非禮女下屬，經審訊後於被裁定罪名不成立，但他在3個月後又再被控非禮另一名女子。黃其後向裁判官曾慶東申請永久終止聆訊被駁回，審訊原定下月進行。黃上周（7日）入稟高等法院，指他無法獲得公平審訊，申請司法覆核曾官的決定。



申請人黃子偉，答辯人為律政司司長。入稟狀指，黃涉非禮女子X和Y被警方調查，黃其後被控非禮X，在審訊後被裁定脫罪，但其後再被控非禮Y。

被告黃子偉認為再被控非禮存在不公，要求司法覆核。(凌子淇攝)

曾申請永久終止聆訊被駁回

黃去年曾就他涉非禮Y一事申請司法覆核，法官當時指黃申請過早，拒批司法覆核許可，黃繼而向裁判官申請永久終止聆訊，但被駁回，審訊並定於今年3月10日進行。

質疑X及Y串謀誣衊

黃質疑，曾官未有充分考慮辯方理據，即Y的審訊屬二次審訊，對黃不公平，律政司亦拒絕披露部分文件。黃質疑X和Y涉串謀誣衊他非禮，控方擬重用黃就X一案在錄影會面的招認，屬於重審X的案件。黃認為他無法獲得公平審訊，因而要求高院頒下禁令。

翻查報道，黃在去年3月被裁定3項非禮X的罪名不成立，律政司同年年6月再控告他兩項非禮罪，指他於2021年1至5月間，非禮另一名女子Y。

案件編號：HCAL 348/2025