女港足前助教黃子偉涉非禮下屬　官指兩人似有深厚友誼　裁全罪脫

香港女足代表隊前助教黃子偉，被指3度非禮其公司一名女下屬，包括在私家車內摸事主胸、大腿內側及下體，又在公司內從後環抱其頸，繼而摸其胸和下體，並說：「最信任你。」黃否認3項非禮罪受審，裁判官今(15日)在西九龍法院裁決時稱，認為事主與被告的關係並非普通的上司和下屬，而是有著深厚的朋友關係。他們曾達成一些協議，其後出現變卦，事主未有交代清楚，亦影響其可靠性，故裁定被告3項罪名均不成立。



被告黃子偉（39歲，足球教練），被控3項非禮罪，指他於2021年7月至9月，在某工廠大廈和某車內非禮X（30歲），另於同年9月23日在某工廠大廈非禮X。

被告黃子偉被裁定3項非禮罪均不成立。(資料圖片)

官指警在調查至警誡程序值得商榷

裁判官在裁決時，先處埋被告在警誡下作出的招認，並指拘捕被告的警員的調查、其搜身、拘捕和警誡均值得商榷，未有跟從程序，難以接納該些證據。裁判官解釋，拘捕警員和多名同僚到茶餐廳找被告，把被告帶到茶餐廳外，然後搜身和確定其身份，繼而拘捕，被告在此時亦作出招認。

未告知被告控罪無權搜身

裁判官指，警員未有告知被告其涉嫌干犯的控罪，無權向被告搜身，警員有越權之嫌。裁判官指合理推論，是拘捕警員未有警誡被告，同時不排除被告未有作出招認。即使他作出招認，裁判官認為在公平的原則下，應該剔除該警誡供詞。

X未解釋訊息為何為提要為被告平反

就事主X的證供，裁判官亦指難以穩妥接納。裁判官解釋，X曾於訊息中向被告稱，會替對方平反，但無論是訊息中或庭上作供，均未有交代平反何事。此外，X曾就涉案指控發訊息予被告，當時被告未有即時否認或回應，反而是傳送其遇上交通意外的照片，X則發送4個表情符號回應。

認為X與被告有深厚朋友關係

裁判官指，若X當時認為被告犯法，不會傳送表情符號。裁判官認為，兩人的關係不是如X所供稱，是普通的上司和下屬關係，但強調不是暗指兩人有曖昧，而是認為他們有深厚的朋友關係。裁判官認為，他們曾達成一些協議，但其後出現變卦，而X未有交代，影響其可靠性。此外，裁判官認為X作供欠準繩，不排除她記錯。考慮以上事件後，裁判此裁定被告所有控罪不成立。

X稱初入公司遭被告從後抱頸

X早前供稱，於2021年7月加入被告的公司，任職足球項目發展助理，負責替被告的足球發展項目寫計劃書，以爭取撥款。她指，首次遭非禮是她加入該公司不久，當日只有X和黃在公司。黃突然走到她的座位後，雙手從後抱著其頸部，再把他臉部貼向X的臉，X著黃：「行開啲。」並嘗試揈開他但不果，其後黃自行鬆手。

又指被告曾在車上碰其胸及大腿

約一個月內，X乘坐黃的7人車，期間黃把座駕停在一邊，並用手掌沿她的右手向上摸至右肩，再從她的右肩向下摸，觸及她的胸部、大腿內側及陰部附近。

在公司摸X胸及說最信任你

X續指，於同年9月23日，X在公司把球衣放入袋，黃突然拿著一個球衣燙章在她胸前左右橫掃至少3次，碰到她的兩邊胸部。黃當時曾說：「擺係度唔係好啲咩？」X則叫他：「行開啲啦。」並嘗試用肩膀揈開黃，但不成功。黃繼而從後用右手攬著她的頸部，左手則是隔著衣服摸她左胸和下體中間，並說了類似「最信任你」、「大家撐住大家」的話。由於X坐在一張沒有椅背的椅子，黃當時緊貼她的背部，她亦感覺到對方下體「貼住背脊」。

案件編號：WKCC1679/2023