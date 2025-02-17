送貨員涉謀殺3歲女兒　兩人獨處時女突腦出血　曾言要當狗咁樣教

送貨員涉在單獨照顧其快將3歲女兒時，女兒突出現腦出血症狀昏迷，醫生認為女童曾遭搖晃致腦硬膜出血，送貨員卻指女兒「跣到」，其女在滿3歲當天不治。送貨員否認謀殺，案件今(17日)在高等法院開審。主控官在開案陳詞透露，被告曾認搖晃其女，亦曾言要把女兒當「狗咁樣教」，並要用打罵令她服從。事發當日，女童母親下樓買早餐時，仍見女童清醒地與被告對話，惟不久後她與被告通電話時，獲告知女兒昏迷，被告並用視象叫她查看情況。



被告劉佳坪（42歲，送貨員）被控一項謀殺罪，指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思(下稱：雅思)。

被告劉佳坪否認謀殺罪，在高等法院受審。（梁偉權攝）

被告曾向因用腐液淋女友入獄

控方開案陳詞指，這是一宗很沉重的案件，女童梁雅思出生後兩星期，被告與女童母親，即被告的女友梁小欣(下稱：梁)發生爭執，被告用腐蝕性液體潑向梁，梁因受傷無法照顧雅思，雅思因而交由保良局及寄養家庭照顧，梁每星期會探望雅思一次。社署經評估後，於2020年1月4日把雅思交回給梁照顧。

曾因無法忍受雅思哭喊把母女趕出門

被告同年5月出獄後，與梁及雅思同住，他對雅思嚴厲粗暴，曾多次襲擊雅思，他與梁的WhatsApp對話中曾揚言：「要當係狗咁樣教」、「要打要罰到佢服從自己」，更曾因無法忍受雅思哭喊和尿床，而將兩母女趕出家門。

梁外出買早餐時仍見女兒清醒

梁在同年7月18日出外買早餐，她出門時仍看到雅思與被告談話，此乃她最後一次看到女兒清醒的畫面，梁約十多分鐘後折返家時，女兒已陷入昏迷，沒有反應，她被送往醫院搶救及治療後，雅思在3歲生日當天證實不治。

被告承認誤殺但否認謀殺

控方透露，被告承認誤殺罪，但否認謀殺，控方只需指出，被告作出襲擊雅思的行為時，出現要殺死她，或令她身體受到嚴重傷害的意圖，並將其想法付諸實行，導致其死亡，便可構成謀殺罪。

被告曾因搖晃雅思認虐兒罪

雙方承認事實指出，被告與女童母親梁小欣從未結婚，他在2017年8月12日和梁發生爭執時，曾用腐蝕性液體潑灑梁的身體，被告曾因而入獄。被告亦曾承認一項虐兒罪，指他多次故意襲擊及虐待雅思，行為包括捉緊雅思的肩腰不停前後用力搖晃，使雅思的頭部不停前後搖動，維持10 秒。案發當日，他亦曾搖晃雅思。

案發時被告與雅思獨處單位

事發當日，被告與雅思獨處於單位，當時雅思的身體狀態及言行舉止均正常。梁外出後致電被告，獲告知雅思昏迷，被告並以視像電話讓梁查看雅思的情況。被告聲稱雅思在家「跣到」昏迷。

雅思被診斷為搖晃兒童綜合症

雅思被送醫院後，被診斷為搖晃兒童綜合症，導致急性腦硬膜下大量出血、缺氧性腦損傷、廣泛視網膜和視網膜前出血。

多番稱女兒從床上摔倒受傷

被告無立刻致電999報警求助。他曾多次對女童母親、999 控制中心人員、救護人員及醫護人員稱，雅思是在床上摔倒而受傷的。

控方明天（18日）將傳召雅思的母親作供。

案件編號：HCCC61/2022