地盤工大力搖晃男嬰　致患癲癇兼成嚴重智障　官斥毀人一生囚50月

單親母把13個月大兒子交地盤工妻子一家照顧，期間地盤工為男嬰洗澡時，涉大力搖晃男嬰，男嬰之後出現昏迷、呼吸衰竭及視網膜出血等症狀，經診斷後證實男嬰的神經系統已永久損害，出現痙攣性四肢麻痺和癲癇症，從此不能正常飲食，需透過胃部造輸入食物，並造成嚴重智障。地盤工人今(1日)在高等法院承認1項虐兒罪，法官判刑時指男嬰一生盡毀，地盤的行為為他帶來悲劇後果，判地盤工入獄4年2個月。



被告梁碩豪，27歲，地盤工人。他被控於2016年10月22日，在油麻地文華樓一個單位內，故意虐待13個月大的男嬰X。

曾給男嬰食哮喘藥

辯方求情指，被告在案發時因見X 呼吸困難，驚慌下搖晃X數次，之後亦給他服食哮喘藥，但情況未見改善，已盡快帶X到醫院。辯方又指，被告深感後悔，並向X和其家人致歉。

男嬰案發前一個月與被告一家同住

案情指，男嬰X來自單親家庭，他的母親因工作關係，聘用被告妻子作保母，男嬰在案發前約1個月，大部份時間都與被告一家同住。

2016年10月22日下午，被告的妻子帶同男嬰和她自己的女兒外出，同日晚上10時返回油麻地住所。大廈閉路電視片段所見，男嬰當時仍有郁動，對他人有反應。

醫生見狀感懷疑報警

根據被告說法，男嬰之後在住所大哭。被告替他洗澡時，男嬰仍繼續哭泣，其後更呼吸困難。在洗澡後，被告給男嬰哮喘藥，但男嬰情況未有改善，明顯很疲倦、有睡意，亦對其他人拍他沒有反應。被告晚上11時許帶男嬰到廣華醫院求醫，醫生懷疑屬「搖晃嬰兒綜合症」個案報警，被告因而被捕。

男嬰曾接受開顱手術

醫療報告指，男嬰被送院時已出現呼吸衰竭和昏迷，其後並發現有腦水腫和視網膜出血。他需長期睡在病床，對外界環璄反應有限。此外，X曾因顱內血壓高，需接受開顱手術減壓。

患癲癇症未能正常飲食

事件令男嬰的神經系統造成永久損害，他亦有痙攣性四肢麻痺和癲癇症，會有癲癇發作，去年曾幾天病發一次，或一天病發幾次。此外，男嬰因未能正常飲食，需透過胃部輸入。他的視力亦非常差，並有嚴重智障。

事主至今居於療養院

據悉，男嬰X現已是一名將近6歲的小孩，現居於療養院，其情況穩定，未有惡化。他不能正常走路，需坐輪椅。在進食方面，X的情況曾有好轉，可進食蘋果，但之後病況轉差，需進食流質食物。

官接納沒預謀虐待時間亦不長

法官判刑時指，接納被告沒有預謀，且虐待的時間不長。惟無論被告對男嬰搖晃，或是其他形式的撞擊，對男嬰使用的力度都一定非常大，造成嚴重後果，令男嬰受永久的損害。法官甚至指，被告的行為為男嬰帶來悲劇後果，指男嬰的一世盡毀，也不為過。法官亦透露，X的母親亦因事件感到內疚，會回想事件。她有創傷後遺症，有自殺念頭。

被告在案發後兩天被捕，但2017年7月起，不用再到警署報到，至去年才再次被捕及遭起訴。法官不認為控方檢控有延誤，但考慮整體情況，決定減刑兩個月，而最終判刑為4年2個月。

案件編號：HCCC104/2021