許智峯FB透露遭高院頒令 充公他與其妻及母在港財產
撰文：安梓寧
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高等法院今（17日）曾在內庭處理有關前立法會議員許智峯的案件，許今午在其Facebook發帖透露，高院今頒下財產充公令，充公許及其妻及其母在港的財產，以及許作為民事案件提告存放於律師樓的民事訴訟費。許並透露政府憑空估計他的 Patreon 收入最高可達 1,200 萬元，判定他應被充公 80 多萬。
政府曾透露會向許智峯沒收犯罪得益
保安局局長鄧炳強去年12月24日曾行使《維護國家安全條例》賦權，把包括許智峯、任建峰、郭榮鏗、郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷和邵嵐等七人列為危害國家安全的指明潛逃者，並實施四項限制措施，包括取消特區護照、暫時吊銷執業資格等，以切斷他們的資金來源。政府同時向許智峯展開沒收其犯罪得益的法律程序，政府發言人更特別點名斥許智峯：「惡貫滿盈」。
案件編號：HCCP 1008/2024
展開沒收犯罪得益程序 政府發言人斥許智峯：惡貫滿盈、無法無天許智峯、郭榮鏗、袁弓夷等7人列潛逃者 撤特區護照、禁處理資金許智峯潛逃後遭頒令破產 破管處獲准暫不開始計算其破產期23條立法｜鄧炳強斥許智峯網上籲「起底」：衰到無朋友私隱公署強烈譴責許智峯涉違「起底」罪 籲市民勿響應提供資料許智峯網上貼港執法司法人員資料 政府強烈譴責：涉勾結境外勢力