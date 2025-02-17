許智峯FB透露遭高院頒令　充公他與其妻及母在港財產

高等法院今（17日）曾在內庭處理有關前立法會議員許智峯的案件，許今午在其Facebook發帖透露，高院今頒下財產充公令，充公許及其妻及其母在港的財產，以及許作為民事案件提告存放於律師樓的民事訴訟費。許並透露政府憑空估計他的 Patreon 收入最高可達 1,200 萬元，判定他應被充公 80 多萬。



前立法會議員許智峯已潛逃澳洲並正被港府通緝。（資料圖片）

政府曾透露會向許智峯沒收犯罪得益

保安局局長鄧炳強去年12月24日曾行使《維護國家安全條例》賦權，把包括許智峯、任建峰、郭榮鏗、郭鳳儀、袁弓夷、許穎婷和邵嵐等七人列為危害國家安全的指明潛逃者，並實施四項限制措施，包括取消特區護照、暫時吊銷執業資格等，以切斷他們的資金來源。政府同時向許智峯展開沒收其犯罪得益的法律程序，政府發言人更特別點名斥許智峯：「惡貫滿盈」。

案件編號：HCCP 1008/2024