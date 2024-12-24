許智峯、郭榮鏗、袁弓夷等7人列潛逃者　撤特區護照、禁處理資金

保安局局長鄧炳強今日（24日）行使《維護國家安全條例》賦權，在憲報刊登公告，指明對7人，包括許智峯、郭榮鏗、袁弓夷、郭鳳儀、邵嵐、許穎婷及任建峰實施4項措施，涉及「禁止提供資金等或處理資金等」、「禁止與不動產相關的某些活動」、「與涉及有關潛逃者的合資企業或合夥相關的禁止」及「撤銷特區護照等」，個別人士還會被「執業資格暫時吊銷」及「暫時罷免董事職位」。鄧炳強、香港警務處副處長（國家安全）簡啟恩及國家安全處總警司李桂華早上11時見傳媒。



前立法會議員許智峯。（資料圖片）

前立法會議員郭榮鏗（中）。（資料圖片/梁鵬威攝）