交通意外｜10年升過千宗　嚴重意外減6成　最多涉及私家車和的士

政府統計處今（17日）刊登一篇名為「2014年至2023年香港道路交通意外統計」的文章，根據運輸署統計，2023年香港共發生約17,189宗道路交通意外，涉及超過2.2萬名傷亡者，較10年前的約15,790宗上升約9%。不過，嚴重和致命意外宗數則較10年前減少58%。



此外，歷年來涉及私家車的和的士的交通意外最多，2023年分別有約1.1萬宗和5,000宗，在過去10年增加53%和25%。



政府統計處今日（17日）出版新一期《香港統計月刊》，當中提及由2014年至2023年香港道路交通意外統計數據。從數據可見，2014至2020的交通意外宗數較穩定，約1.5至1.6萬宗左右，2021及2023則較多意外，達到1.7萬宗以上。

比較2023和2014年數據，香港的交通意外從15,790宗增加至17,189宗，上升8.8%。當中致命和嚴重意外數目則有明顯跌幅，從2014年的2,607宗跌至1,096宗，減58%；輕微意外則從13,183宗升至16,093宗，增22%。

雖然交通意外宗數有上升趨勢，但運輸署指由於領牌車輛和交通流量增加，道路安全實際有好轉。例如交通意外率反而從2014年的22.9，下降至21.0。即在2023年，每千部領牌車輛中有21部發生交通意外。

至於意外種類，2023年最多的是車撞車的意外，共有9,647宗，比2014年的6,656宗增加約45%；其次是車撞人，共有2,632宗，由2014年的3,310宗下降20%。

此外，去年交通意外總涉及2.8萬輛車輛，其中私家車佔38%或1.1萬輛；的士佔18%，有約5,000輛，為佔比最大的兩類交通工具。其次是輕型貨車、電單車、單車等，分別佔總意外的7%至11%。

觀乎歷年數據，涉及私家車和的士的交通意外在近10年錄得較大升幅，分別升53%和25%。