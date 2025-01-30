城巴培訓助車長體驗長者搭車難　受傷交通意外比率按年減4成

為深入了解銀髮乘客需求，城巴與社企「歷耆者」合作，為巴士車長設計全方位的「長者體驗」培訓，由長者導師帶領車長轉換身分，以體驗銀髮族乘客出行時所面對的困難與挑戰。在曾參與培訓的車長中，涉及有人受傷的意外比率按年跌4成；逾94%車長去年無發生任何有人受傷的交通意外。



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穿戴裝置限制視覺及行動 車長：深深體會出行不易

「長者體驗」培訓突破傳統教室模式，參與的車長需穿戴特定裝置，在視覺和肢體受到不同程度限制下，轉換身分為一般乘客，使用流動應用程式了解巴士到站時間、上落巴士、在車廂站立、梯間行走等。

參與培訓的車長陳奕麟表示：「我知道長者行動比較慢，平時也會等他們先坐下來才開車，巴士起步及靠站時也會控制車速，以免他們失衡跌倒。今天參加培訓，深深體會到長者出行的不易。」

另一名車長王藝珊，穿上負重裝置和限制活動範圍裝置、手持拐杖體驗後稱，「比我想象中困難，當我抬腿上巴士時，幸好巴士有降低地台，我才能順利上車。在現實環境中，長者乘客還可能面臨腳痛、駝背等問題，上巴士時可能會更加吃力。我希望更多車長能參與培訓，設身處地體驗長者的出行需要，更好地為乘客提供服務。」

超過850名車長曾參與 明年完成全線4,000人參加

截至本月，超過850名車長曾參與「長者體驗」培訓，佔整體全職車長數目超過兩成，城巴預計將於明年完成全線4,000名全職車長的培訓。

同時，城巴會分析自家研發安全駕駛系統「智駕全城」數據及交通意外數據，持續跟進及總結課程對巴士安全的作用。

城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業表示，黃冀培訓車長進一步迎合長者需要。（城巴提供圖片）

日均53萬名65歲或以上長者搭巴士

本港人口持續老化，根據運輸及物流局的資料顯示，平均每日有超過53萬名65歲或以上長者使用專營巴士外出，介乎60至64歲的也有接近30萬人。有見及此，城巴積極研究不同顧客群體的出行需求，包括首創唯一的「長者體驗」培訓課程。

城巴總經理（人才管理及文化）黃偉業表示，在香港複雜多變的道路環境，巴士行業整體交通意外逾半涉及長者，而且逾7成意外屬於他方責任。為應對人口老化及鼓勵銀髮族出行，希望由車長的培訓做起，為提升長者的出行體驗發揮帶頭作用。「長者體驗」培訓開展一年，已取得初步成效。