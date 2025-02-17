富婆疑墮契女6000萬騙局案　兩男涉扮金管局職員等　否認欺詐受審

七旬離婚婦疑遭「契女」誘騙投資失逾6000萬元。「契女」疑先叫老婦簽下文件，之後藉詞投資，叫老婦把錢存入戶口，亦不是向老婦出示獲利文件，更曾帶老婦到倫敦。後來老婦想取回利潤，「契女」卻稱金管局要求老婦再付款才能取回金錢，並涉派兩人分別扮演金管局職員，及協助老婦的人往取本票。老婦後來與女兒商討後報警。涉扮演金管局職員及曾陪老婦取本票的人，否認欺詐及洗黑錢等罪，案件今(17日)在高等法院開審。



控罪涉騙事主66.3萬港元及50萬美元

兩名被告：伍超光，54歲，物業管理，和鄭德起，53歲，文員。兩人共同被控2項欺詐和1項洗黑錢罪，指他們詐騙楊少蓉66.3萬元，和清洗1.4萬黑錢。伍另被控1項欺詐罪，指他詐騙楊50萬美元，鄭則另被控3項洗黑錢罪，指他清洗53.7萬黑錢。兩人涉及的7項控罪，介乎2016年1月至2017年12月。

首被告伍超光。(朱棨新攝)

楊眼中的契女是了不起的金融界人士

控方開案陳詞指，事主楊少蓉現年77歲。她於2014年5月，在中環交易廣場某咖啡店，透過朋友認識范佩韻。朋友形容范「好叻」，懂得金融。楊和范認識不久，便以「契媽」和「契女」相稱。在楊眼中，「契女」是了不起的金融界人士。范知楊喜歡投資，但對投資認識甚少。

簽下文件隻字未提投資

楊認識范1、2星期後，已到范於上環的辦公室，並先後簽下多份文件，聲稱范替楊投資。惟控方指，該些文件對投資隻字不提。

范曾用錢買兩輛保時捷

范起初向楊指，只要把款項存放在滙豐銀行的戶口，交易員便會自行操作，令楊獲利。楊因此把1100萬美元，轉至她於滙豐銀行的戶口。其後，范建議楊投資歐洲酒店的發展項目，楊因此多次把款項轉至范相關公司的戶口。至2015年7、8月時，范已收取楊合共500萬美元，但她把錢花在與投資無關的事，包括購買兩輛保時捷。

控方續指，楊和范曾經兩次前往倫敦，但楊不知道所做何事，只知和外國人開會。

范曾向楊出示文件指聯名戶口有1億美元

此外，范稱為方便投資，和楊開設聯名戶口。為了顯示她投放資金，范曾經向楊出示看似銀行發出的文件，顯示兩人的聯名戶口有1億美元。惟控方指，無論是范聲稱的聯名戶口，或是出示的聯名戶口文件，均屬虛構。警方事後檢獲的文件中，其中一份文件顯示該戶口有82億美金。

出示金管局信件指取回利潤要再付款

控方又指，楊其後問范取回利潤，范便出示看似是金管局發出的信件，指楊要支付款項，才可取回投資回報。范並找來首被告伍超光，出任金管局職員。此外，次被告鄭德起則陪同楊到銀行拿取本票。

范被羈押卻訛稱患癌在英就醫

至2017年8月左右，范因涉及另一官司被羈押，開始沒有露面。鄭告知楊，范因癌症而在英國留醫，並把范撰寫的信件給予楊。范在信中稱剛完成子宮癌手術，著楊和金管局合作。

此外，楊曾到范的辦公室，當時伍和鄭亦在場。鄭把一封聲稱是范父親撰寫的信件交給楊。信中感謝楊的配合，指其女兒移除一邊的子宮。

楊稱未有足夠資金有被告不信

惟楊當時聲稱未有足夠現金，其中一名被告不信，陪同楊到銀行，確認楊的確沒有足夠現金。兩星期後，該名被告指楊可以取消其保險保單，套取現金。楊到銀行查問，職員回應指需要一星期才可「斷單」。

同時，楊和女兒商量後，要求和范見面，最終聯絡鄭。鄭和范的丈夫應約，當時范的丈夫仍稱妻子身處英國，楊的女兒把對話錄音。

事件最終報警，控方指楊在事件中損失，逾6000萬元。

案件編號：HCCC142/2023