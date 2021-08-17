逾30人疑墮傳銷騙局涉660萬　女碩士因甜言失財：佢話為我哋將來

傳銷騙局手法層出不窮，民主黨近日接到近30名市民求助，指一間傳銷公司及其獨立經銷商，涉嫌以不良傳銷手段銷售產品，包括精油、奶粉、紅酒等。民主黨財經政策副發言人袁海文指，涉事總金額高達660多萬元，已去信要求警方嚴正調查，但暫未獲回覆。

事件中不乏高學歷苦主，碩士畢業的B小姐，在交友App結識到S先生，對方以關心其工作壓力為由，不斷稱「唔想你咁辛苦」、「你份工日日都咁忙，如果將來有咗小朋友，仲可以點照顧小朋友」，受感情勒索下，B小姐「借財仔」購入傳銷公司貨品，最終人財兩失，現時每月需還款約1.5萬元，料5年後才可還清，更不敢告訴家人及朋友，「驚佢哋知道我咁蠢俾人呃。」



民主黨近日接到近10名市民求助，指一間傳銷公司及其獨立經銷商，涉嫌以不良傳銷手段銷售產品。（歐嘉樂攝）

針對受害人渴望求職心態

另一事主、30多歲的A先生去年受疫情影響，被公司要求放無薪假。由於前路未明，令騙徒有機可乘，當時一名於交友App認識的「朋友」睇準他渴望求職心態，以住豪宅、駕名車形象作包裝，並邀他一同吃喝玩樂加深友誼。其後A先生在沒有了解公司背景情況下，被帶往傳銷公司接受課程，當日更被要求繳付5,210元加盟費。

A先生初時深感疑惑，打算付錢後立即離開，但獨立經銷商繼續以不同藉口游說，如「唔好一世打工，做生意先係出路」、「馬雲都係借錢做生意先可以做首富」等。最終A先生被說服買下近40萬元的貨物。不過，A先生並沒有足夠積蓄支付數十萬元金額，於是被帶往財務公司借貸。

一日跑6間財務公司借貸

A先生估計，該公司其中的收入來源，便來自財務公司的中介費。他解釋，由於環聯的信貸報告每日均會更新，意味借貸後一日的借貸評級會被改變。而傳銷公司為免影響評級，要求一日內到逾6間財務公司借貸，並派出異性監視整個過程。當投訴人稍有疑惑，對方便說「我一個女人仔陪你個大男人行咗成日，都係為你好」，令投訴人心生愧疚繼續借貸。雖然A先生其後醒悟被騙，但現時每月需還債約8,000元。

當B小姐買下7張大單，即約44萬元的貨物後，S先生便以私人理由漸行漸遠。（歐陽德浩攝）

被感情勒索︰唔想你返工咁辛苦

年約30多歲的B小姐擁有碩士學歷，她與A先生的被騙過程相似，更被「暖男計」欺騙感情，人財兩失。她於2018年，在交友App結識到聲稱有車有樓的S先生。二人在多次約會關係加深後，S先生稱希望B小姐了解其工作，便帶她到傳銷公司。當時B小姐對該公司抱有疑心，並沒有繳付5,210元加盟費。但S先生其後向她感情勒索稱「唔想你返工咁辛苦」、「你份工日日都咁忙，如果將來有咗小朋友，仲可以點照顧小朋友，我都係為咗我哋將來著想」，最終心軟被傳銷公司帶往財務公司借貸。

然而，當B小姐買下7張大單，即約44萬元的貨物後，S先生便以私人理由漸行漸遠。其後她發現，單據持有人姓名不屬於自己，才醒覺誤墮傳銷陷阱。她更於數個月後於街上偶遇S先生，對方卻拔腿而逃，因而決定報警求助。她更透露，現時每月需還款約1.5萬元，預料5年後才可還清款項，亦不敢告訴家人及朋友，「驚佢哋知道我咁蠢俾人呃。」

民主黨憂將有更多受害人湧現 要求警方嚴正調查

民主黨財經政策副發言人袁海文袁海文指，求助人發現傳銷公司問題後，往往求助無門。由於該公司定位為供應商，其下屬是獨立經銷商而非公司職員，一切行為皆與公司無關，以撒清關係。他又透露，該公司在多區設辦公室，分布於旺角和沙田石門。他並稱，上月已去信要求警方嚴正徹查，但至今仍未獲回覆，亦已去信該公司要求交代有關獨立經銷商的操守，投訴等事宜。

袁亦認為，現時失業率高企，有不少畢業生或大學生準備投入勞動市場，入世未深年輕人容易墮入不良行銷和傳銷陷阱。他估計，現時約20名投訴人為首批被害人，擔心接下來將有更多被害人湧現。「佢哋手法係有組織同部署，針對人性嘅弱點，包括感情、唔好意思拒絕、貪念等，用心理學上面嘅方式Foot in the door（得寸進尺），令求助人不自覺咁愈踩愈深。」