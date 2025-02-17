Creamfields取消｜消息：重要表演者撞期無法來港 　主辦憂銷情差

英國最大電子音樂節 Creamfields 原訂於3月8日及9日，在中環海濱活動空間舉辦 2025 Creamfields 香港站。惟其微博帳戶今午（17日）指由於「不可抗力因素」，Creamfields 香港站將被取消。有可靠消息人士透露，有重要表演嘉賓因活動撞期，無法來港演出，主辦方憂銷情不佳才取消活動。



Creamfields 原訂於3月初，在中環海濱活動空間舉辦 2025 Creamfields 香港站。（網上圖片）

原訂於3月8和9日舉辦的Creamfields，其主辦方CreamOfficial 今午公布取消活動，並向樂迷致歉，指主辦方會為所有透過官方平台購票的觀眾安排自動退款。

CreamOfficial 今午公布取消活動。（CreamOfficial 微博）

該活動曾載於旅發局去年公佈的2025上半年香港盛事年表中，當局亦曾在網站宣傳有關活動，但記者今晚點擊相關網站，卻顯示「頁面似乎不存在」。

記者今晚點擊相關網站，卻顯示「頁面似乎不存在」。（旅發局網站）

活動宣布取消後，引起公眾討論。有可靠消息人士向《香港01》表示，由於有主要表演嘉賓因活動撞期，無法來港演出，主辦方擔心銷情不佳，才取消活動。

翻查資料，音樂節表現演容原包括全球百大 DJ 的 Zedd、瑞典組合 Swedish House Mafia 成員 Axwell & Ingrosso、ISOxo、Claptone、Timmy Trumpet、R3HAB、Mike Williams、Maddix、ARMNHMR、NiFra、AC Slater 等等。主辦方在1 月初曾提及兩日早鳥門票已售罄、單日門票尚餘少量。