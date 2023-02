電音介紹｜香港Creamfields 4月回歸 究竟電子音樂節有咩魅力﹖

相隔3年,英國電子音樂節品牌Creamfields將會於4月再次登陸香港。自2017年首次來港開始,曾連續3年在香港不同場地舉辦,與另一品牌Road To Ultra輪流為本地電子音樂樂迷帶來不同陣容的DJ演出。作為疫情後的首個大型國際電子音樂節,消息一出不少電子音樂樂迷已期待著來港DJ的陣容。最終,Tiësto、Calvin Harris和The Chainsmokers等知名DJ確認來港。對於從未感受過電子音樂節的讀者,可能你認識這些DJ的名字,甚至曾經受過朋友邀請一同前往電子音樂節,但最終在帶著各種疑問下拒絕了。究竟電子音樂節是什麼一回事﹖它有什麼魅力可以吸引過萬甚至十萬人參與﹖

來自英國的一塊奶油田

Creamfields是由創立於1992年的Cream所營運。Cream是每星期在英國利物浦夜店Nation舉辦的House之夜,後來團隊計劃舉辦音樂節,令Creamfields這個名字在1998年第一次出現。在溫切斯特舉行的第一年Creamfields為期一天,擁有例如Carl Cox、Fatboy Slim和Daft Punk等DJ助陣,由星期六下午1點狂歡至星期日清晨6點。翌年Creamfields遷往利物浦,並在2000年首次舉辦國際場次。其後,Creamfields陸續登陸不同國家例如捷克、土耳其和智利等。2008年,Creamfields更首次擴展成2天的電子音樂節。直至2017年,為慶祝Creamfields成立20周年,品牌首次進駐亞洲,而香港便成為舉辦城市之一。

超世代的明日世界

除了Creamfields,還有幾個常見的國際知名電子音樂節值得認識。首先是1999年在美國邁亞密海灘初次舉辦的Ultra Music Festival(簡稱UMF,又譯作超世代音樂節),縱使第1年經歷虧損,卻無阻三位創辦人的熱情。翌年捲土重來,後逐步發展至今天。UMF現已遍佈世界各地,規模亦不斷擴大。除了舞台數目增加,2012年UMF亦發展出Road To Ultra。相較傳統的UMF,Road To Ultra的規模較小,以試水溫的形式去觀察不同地區發展電子音樂節的潛力。2016年Road To Ultra便首次來港,邀請了包括Martin Garrix和Marshmello等DJ於西九文化區演出。

另一個要介紹的電子音樂節,是被喻為全球規模最大、電子音樂迷此生必去的Tomorrowland(又譯作明日世界)。自2005年開始於比利時舉辦,當年有近1萬人參與。隨著參與人數增加,2007年的音樂節演變成2天的活動。直至2014年,更首次擴展至2個週末,而在2017年起Tomorrowland便恆常成為2個週末的全球性電子音樂節,吸引樂迷遠道而來。2019年更首度舉辦Tomorrowland Winter,在海拔高達3千多米的阿爾卑斯山上的一個高山牧場舉辦為期7天的電子音樂節。正如它的名稱「Tomorrowland」,這個電子音樂節已不單單只是一個大型表演舞台,而是透過每年的主題、美術、音樂等,發展成一個世外桃源。時至今天,Tomorrowland 2023將會有超過600位音樂人參與,在為期兩週的14個舞台表演。配合網上直播、自家電台One World Radio以及每年精心製作的Aftermovie,讓從未踏足Tomorrowland的樂迷也能感受它的魅力。

經濟實惠的音樂盛宴

近年但凡在香港有電子音樂節,我也廣發英雄帖邀請不同朋友一同前往。有的會禮貌拒絕,有的則反問我為何會如此熱衷。通常我也不會故作高深,說太多令人難明的道理,而是回覆一句:「抵玩!」。以本地過往的票價為例,平均港幣$800至$1000一天。我的概念是,只需付出與普遍音樂會相近的價錢,便能夠享受一整天不同國際知名DJ的演出,確實經濟實惠。相對於DJ的專場演出,雖然專場的製作更精緻,但單論票價所能夠欣賞的表演單位,確實是電子音樂節以量取勝。當然,若果要到外地觀看,則有更多額外費用需要考量。

無可取替的現場感

現場音樂擁有獨特的魅力,這與其他類型的音樂無異。在電子音樂節,你能感受家中音響或日常耳機無法媲美的震撼。每一個重低音的傳遞,也能直接用身體感受。配合舞台設計、燈光、煙火等元素,讓音樂的接收變得更立體。多年前我曾經在新加坡的聖淘沙沙灘聽著DJ Snake播放著《Middle》,歌曲配合著舞台、景緻、煙火和周邊的氣氛,至今仍是我看電子音樂節最難忘的時刻。

EDC Las Vegas是北美最大型的電子音樂節,而品牌EDC始於1997年洛杉磯的倉庫派對。各個電子音樂節發展至今,華麗的舞台效果和園區設計彷彿已成為標準配置,旨在為全球的樂迷帶來難忘的音樂體驗。

發掘新的音樂和音樂人

一直以來,我們都習慣前往音樂會享受自己認識的音樂,能夠跟隨歌手哼唱,自然較易產生共鳴。但久而久之,懂得享受新音樂的能力便會退化。間中也會看到不少網民留言,反映某歌手的音樂會唱太多Side Track,令觀眾很難投入。因此音樂節是一個很好的場合去享受你認識的音樂之餘,亦可以去發掘你不認識的音樂。尤其電子音樂的光譜很廣闊,從商業EDM到House、Techno、Trance、Dubstep、Hardstyle等,隨便也能數到十多種,還未計算各音樂類型中的子分類。說不定你為The Chainsmokers而入場,卻在等待的過程中意外聽到Aly & Fila的音樂而從此愛上Trance。發掘音樂就是這樣的一個過程。

電子音樂節的Rave文化

Rave可以簡單理解為參與者一邊享受DJ的音樂一邊跳舞的派對。Rave這個詞彙可以追溯至50年代英倫的波希米亞派對,發展至今已在電子音樂世界形成自己獨有的文化,當中的核心價值便是PLUR。PLUR是「Peace、Love、Unity和Respect」的簡稱,有說法指這個價值沿自1993年。當時在紐約的Brox有一個Rave派對,人群中突然出現歐鬥,其後波及到DJ台。正在表演的DJ Frankie Bones便拿起咪高峰說道:「你們最好展現出一點和平、愛和團結,否則我便往你的臉上揪。」事件後便有PLUM的出現,意指「Peace、Love、Unity Movement」,然後再演變成今天的PLUR。

至於PLUR的精神如何具體展現,不得不提Kandi。Kandi是用各種顏色的珠子所串成的手鏈,一般為Raver自家製作。據說最初出現在毒販身上,以在派對中作為身份辨識。隨著Rave的演變,Kandi亦成為PLUR的象徵。Raver透過交換Kandi和特定禮儀及手勢得以連繫,亦藉著Kandi的設計表達個性。

Kandi是用各種顏色的珠子所串成的手鏈,今天已成為PLUR的象徵。在電子音樂節中Raver之間會有相應禮儀,透過交換Kandi展現PLUR的精神。

為何要花錢看一個DJ在台上按「Play」

把電子音樂節說得再美好,「為何要花錢看一個DJ在台上按『Play』」始終是許多人心目中最大的疑問。這是一個可以詳談的課題,因為按DJ類型、音樂類型和表演場合,可以牽涉各式各樣的技術和能力需求。但簡單而言,一位稱職的DJ在按一個「Play」掣背後,還有更多的事情需要準備。DJ會為音樂節要播放的歌曲進行篩選,然後編排次序,再思考以什麼方式進行混音去呈現最好的一面。擁有製作能力的DJ更會因應情況預先製作一些Edit、Mashup或Remix,為觀眾帶來驚喜。

一個好的DJ演出會考慮到演出時段、環境和主題,再經過精心鋪排去帶動觀眾的情緒起伏,同時照顧他們的體力和精神,當中經過反覆嘗試、綵排甚至實戰。正如一位歌手為演唱會而準備一樣,只是牽涉的範疇不同。當然國際級DJ不一定代表有品質保証,我也看過一位非常有名的DJ兼製作人,在音樂節中只是播放一首接一首的大熱作品,沒有什麼鋪排和起承轉合,真的和聽串流平台的歌單沒有兩樣,整個演出非常單調和沉悶。所以好的DJ演出是能夠為你帶來一趟美妙的旅程,反之亦然。而那個按「Play」的動作是經過以上一連串的功夫後,最後呈現的模樣。

Creamfields Hong Kong 2023 亮點

等待3年,終於再次有國際品牌電子音樂節登陸香港。一連兩天的Creamfields將會在中環海濱設兩個舞台。除了主舞台,第一天將會有集合Hardcore、Hardstyle和Dubstep等重型電子音樂的「Go Hard Stage」,第二天的副舞台則會改為以Trance為主的「Future Sound of Egypt」,滿足不同樂迷的需求。

DJ陣容方面除了知名的Tiësto、Calvin Harris和The Chainsmokers,主舞台方面有近年迅速冒起並首次來港的John Summit、從90年代House時代活躍至今的特別嘉賓MK以及近年與David Guetta推動音樂類型Future Rave的MORTEN等等。「Go Hard Stage」舞台的陣容包括被稱為Hardstyle教父的DJ The Prophet、烏克蘭Hardcore女神Miss K8以及擅於聲音設計的德國Bass DJ Virtual Riot。「Future Sound of Egypt」舞台的名字來自同名的音樂廠牌及電台節目,陣容包括此品牌的埃及創辨人Aly & Fila、曾入選DJ Mag百大DJ排行榜的愛爾蘭DJ John O’Callaghan以及知名Trance組合Walsh & McAuley的成員之一Ciaran McAuley。香港代表亦有iLTIK、Yaman(現改名為Yaat)以及Karlie等DJ坐陣。

私心期待DJ #1 – Virtual Riot

來自德國的Virtual Riot擅長製作Dubstep、Riddim等Bass音樂。歷年來的專輯例如《There Goes Your Money》、《The Classics》和2022年最新推出的《Simulation》均展現他豐富的聲音設計技術,他亦會為DJ Set製作不少令人驚喜的Edit和Remix等。2023年Virtual Riot正積極經營自己的Patreon和YouTube,解構他的音樂製作過程,並分享自己的專屬Sample。過去我只是從網上重溫他的DJ Set,但隔著熒光幕也被他那種全情投入又帶點調皮的演繹所吸引,加上他的音樂選擇亦是我所偏愛的類型,是我在香港Creamfields 2023 私心期待的第一位。

私心期待DJ #2 – John Summit

近年迅速冒起的John Summit,為不少受歡迎的歌曲製作過Remix,例如Diplo的《Don’t Forget My Love》和Kx5的《Escape》。他自家製作的歌曲亦相當多元化,有夏日感十足的Tech House作品《La Danza》,同時亦有富深沉Techno元素的《Revolution》。從社交平台可見,John Summit表演時總帶著笑容,加上半份醉意的狀態,與觀眾一同享受音樂,且看這位首次來港的芝加哥大男孩會帶來怎樣的演出。

私心期待DJ #3 – MK

MK全名Marc Kinchen。這位50歲資深DJ出生於Techno發源地美國底特律,師承Techno傳奇音樂人Kevin Saunderson。MK成長於美國House和Techno的黃金年代,擁有深厚且豐富的DJ和製作能力,他曾為Nightcrawlers的《Push The Feeling On》製作大熱的MK Dub Edit版本。MK的表演風格並非會拿著咪高峰與觀眾連結的那一類型,而是帶點成熟味道,直接以音樂感染你的身體隨之舞動的類型。因此,能夠現場觀摩這位資深DJ的演出亦成為我私心期待的原因。

波盛激情推介:Creamfields Hong Kong 2023表演單位的歌曲

Crankdat, void(0) – Poppin - VIP

John Summit – In Chicago

MORTEN, David Guetta ft. Raye – you Can’t Change Me

MK – Burning (Vibe Mix)

Virtual Riot – CHROMA