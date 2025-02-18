昂坪360去年收入逾4億創歷史新高　將伙深圳旅行社到中產屋苑宣傳

昂坪360去年收入4億1300萬元，創2006年開業以來新高，錄得盈利，未有加價打算。昂坪360全年錄得156萬名訪客，超過疫情前2019年水平，短途、長途及內地訪客去年都有增長。為吸引一簽多行旅客，公司指，今年將伙拍深圳旅行社，到中產屋苑宣傳。



昂坪360今（18日）舉行傳媒午宴，董事總經理董沛銓分享纜車去年經營狀況及來年宣傳活動。（譚曉彤攝）

去年全年及日均訪客 勝2023年及2019年

昂坪360今（18日）舉行傳媒午宴，董事總經理董沛銓分享纜車去年經營狀況。去年接待156萬名訪客，較2023年的138萬上升13%。對比疫情前，2019年錄得145萬名訪客，去年數字多約8%。去年日均接待4,843名訪客，亦較前年及2019年增加近10%

董沛銓表示，昂坪360今年將伙拍深圳旅行社，到中產屋苑做宣傳推廣。（譚曉彤攝）

伙拍深圳旅行社做路演 吸一簽多行客

訪客佔比最多為新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、韓國、日本及台灣等短途地區，佔37%，其次29%為內地訪客，長途市場則佔14%。董沛銓表示，公司近年加強在內地宣傳，去年黃金周更創開業以來最高日均內地賓客。至於長途市場的日均訪客，較前年大增84%。

為了吸引一簽多行旅客，昂坪360今年將伙拍深圳旅行社，到中產屋苑做「路演」（Roadshow）宣傳推廣。另外亦會向中東及馬來西亞等旅客，宣傳昂坪360設有穆斯林友善設施。