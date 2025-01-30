無牌販賣昂坪360纜車票　食環署聯同警方東涌「放蛇」　拘1男1女

近日有人懷疑於東涌昂坪360纜車站附近，無牌販賣纜車票，食環署與警方大嶼山北分區今（30日）在東涌美東街展開反無牌販賣聯合行動，拘捕一男一女，涉嫌無牌販賣及阻街。食環署稱正與相關機構和部門商討，研究從纜車門票源頭着手，遏止無牌販賣纜車票活動。



圖片來源：昂坪360

食環署與警方今日在東涌美東街，即昂坪360展開反無牌販賣聯合行動，警員喬裝顧客到攤檔蒐集證據，發現兩人正販賣昂坪360纜車票，食環署職員隨即以無牌販賣及在公眾地方造成阻礙拘控一名49歲男子及一名21歲女子，二人均持香港身分證。行動中，人員檢獲纜車票兌換券、價目牌、金屬摺枱及八達通流動收款機等。

食環署指，根據《公眾衛生及市政條例》，除非持有效小販牌照，否則不得在街道上販賣，違例者一經定罪最高罰款1萬元及監禁6個月，涉案貨物及設備會被檢取及充公。此外，若無牌販賣活動同時阻塞公眾地方，違例人士會被加控《簡易程序治罪條例》，一經定罪最高罰款2.5萬元或監禁3個月。

食環署會繼續與各相關機構和部門進行商討，研究從纜車門票的源頭着手，以遏止無牌販賣纜車票活動。