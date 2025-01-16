蛇年｜昂坪360纜車新春延長服務時間　初一至五昂坪市集醒獅助慶

昂坪360纜車今日（16日）公布為迎接農曆新年期預計的人流高峰，將於年初一至初七（1月29日至2月4日）延長纜車開放時間，每日上午9時開放，其中年初一至初三（1月29日至31日）開放時間更會延至晚上8時。



農曆初一至初五（1月29日至2月2日）每日中午12時半及下午3時半，專業醒獅團隊會在昂坪市集涼亭前進行醒獅表演，為新春增添傳統節慶色彩；財神亦會在農曆初一至初五每日上午11至下午3時於東涌纜車站，以及中午12時至下午4時於昂坪市集，與賓客見面。



電影《香港四徑大步走（Four Trails）》大受歡迎，參賽者會親吻在行山徑起點和終點的綠色郵筒，象徵開始和結束。昂坪360表示，仿製郵筒將於年廿八至初三（1月27日至31日）期間，在昂坪市集重現。昂坪360將提供電影主題打氣卡 ，供寫上「打氣」訊息，投進仿製郵筒。昂坪360會在活動期後，將收集到的打氣卡交予《香港四徑大步走》的主角。

昂坪360表示，由1月17日至2月28日期間，可憑任何日期、時間和地點的《香港四徑大步走》電影票尾，享受所有纜車車型門票85折優惠；在年廿八至初三（1月27日至31日）期間，凡購買纜車門票，均可於東涌及昂坪纜車站售票處或360資訊中心免費換領電影主題揮春 ，揮春一套四張，代表電影中的四徑。

昂坪360公布將推出「新春行大運尋寶圖」，只要乘搭指定類型纜車，即可免費獲得尋寶圖，在三個地點「打卡」，換取「開運」纜車造型行李牌。

新一年的「香港四徑超級挑戰」將在年初一至初三（1月29日至31日）舉行，昂坪鳳凰徑再次是比賽路徑之一。

昂坪360董事總經理董沛銓先生表示，昂坪360一直致力推廣昂坪市集周邊的景點，鳳凰徑一直深受行山人士歡迎，不時有行山人士以昂坪市集作為中途站補給及休息，《香港四徑大步走》再次喚起香港人對行山的熱情，當中更於昂坪市集取景。

《香港四徑大步走》電影導演Robin Lee說，非常欣喜《香港四徑大步走》 獲得不錯的票房成績，掀起社會各界熱話。他指四徑之一的大嶼山鳳凰徑，鄰近古色古香的昂坪市集及天壇大佛，在電影拍攝的過程中，可輕易找到大量地點以供取景，不愧為香港的後花園。