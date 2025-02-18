最低工資｜行會通過加5.25%　每小時40元增至42.1元

行政長官會同行政會議公布，已接納最低工資委員會（委員會）的建議，將法定最低工資水平由現行每小時40元調升至42.1元，增幅為2.1元或5.25%。政府於本周五就最低工資安排刊憲，並於本月26日提交立法會。如獲立法會通過，經修訂的法定最低工資水平將於今年5月1日實施。



最低工資將由每小時40元增至42.1元，料今年5月1日生效。(資料圖片)

最低工資委員會檢討法定最低工資水平時，採用行政長官會同行政會議於去年4月30日通過的方程式，計算法定最低工資的建議水平。

勞工及福利局局長孫玉菡表示，政府經審慎考慮，認為委員會的建議符合法定最低工資的政策目標，在防止工資過低與盡量減少低薪職位流失之間取得適當平衡，並顧及維持香港的經濟發展及競爭力。

政府會於2月21日在憲報刊登《2025年僱傭條例（修訂附表9）公告》，並於2月26日提交立法會。該公告修訂僱主須記錄僱員於某工資期內總工作時數的每月金額上限。

如就該工資期須支付予僱員的工資不少於每月17,200元（現時為16,300元），僱主便可獲豁免記錄有關僱員於該工資期內的總工作時數。配合法定最低工資修訂水平的實施，經修訂的每月金額上限，亦將於5月1日）生效。

去年《施政報告》宣布，政府會落實法定最低工資「一年一檢」的新檢討機制，預期首個按新機制得出的法定最低工資水平，將於明年5月1日生效。