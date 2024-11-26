移英港人做貨倉呻基層生活壓抑　最低工資+3大苦況嘆：香港是天堂

移民到其他國家之後，就要重新適應當地生活，對於部份在香港高薪厚職，去到當地由低做起實屬困難，而近日就有位網民分享自己移民英國後做工廠的心路歷程，「希望香港朋友唔好忘記你哋美麗生活嘅背後，係有班人付出咗代價」。



連登討論區截圖

近日有位網民在連登討論區以「窮L移英有感」為題，分享自己移民英國後的心路歷程，表示以前雖然贊同在香港生活是天堂，「始終人工唔錯，喺香港消費係十分開心」，但現在身處英國，便在文中列出4點做基層的苦況。

首先，人工對比香港極低，自己在衣衫廠工作，「購買嘅人應該喺倫敦呢啲高消費地區生活嘅富人，幾百鎊一件，而自己收緊最低工資12鎊都唔夠」，雖然樓主自己在香港都沒有購買昂貴衣服，但工資幾萬元，「去食幾百蚊嘅自助餐唔會考慮，去日本旅行又唔覺得貴」，而在英國很難過相同生活質素的生活。

《男人唔可以窮》劇照

第二是工作內容沉悶，需要不斷重複小學生都做到的事，工作時間內又不能使用手機，手機等個人物品不能跟身，「我而家做嘢嗰度手機等物品又唔可以跟身，要鎖喺locker」。其次工作壓力又極大「啲上司又真係同你計住KPI，要你做快啲」，最後食飯時間極短，相比香港食飯時間大多有一至兩小時充裕時間，更有部份公司亦會較為人性化包飯鐘，樓主當地就截然不同，「食飯又得半個鐘，仲要無薪」。

樓主回想起之前在香港工作，「可以冇壓力，好舒服咁返工，成日都可以玩手機，可以做做下搵同事吹水，工作又有少少滿足感」，樓主表示完全體會到基層工人的工作環境有多壓抑，「而家我喺英國其實都只係體會到佢哋一半都冇嘅苦」，樓主希望香港人不要忘記在美麗生活背後，其實世界各地都有一班基層人士的付出。

帖文隨即引來極多網民留言回覆，部份網民支持樓主，認為應該體諒社會低層工作人士「係明白自己舒服嘅生活背後嘅代價，而且唔止係大陸人，仲有世界各地受剝削嘅人，而香港低層人士都係支撐着大家嘅生活」、「香港啲新移民咪又係咁，笑佢哋做清潔洗碗、做譚仔，唔做呢啲根本無得揀」、「樓主你心態好正面，我識嘅香港人做兩日就話辛苦唔撈」、「香港賺錢最易，低稅，無增值稅，收息又無稅，講揾錢真係唔好走」。

亦有部份網民反駁樓主，「你唔諗下種咖啡豆摘落嚟賣幾錢，最後人哋買幾錢。你唔諗下你依家拎咗幾百鎊嘅貨，喺大陸做嗰時啲人時薪再低你幾多，食物鏈就係咁㗎啦」、「依家呢個世代要時常為轉跑道做好準備，要識分自己係食緊老本定真係夠料，有餘力就得閒去學下新嘢、考下牌，袋定喺袋先，要用嘅時候就喺袋攞出嚟，唔好要用先嚟去搵」、「無錢又無牌學咩人移民」、「如果後生，進修下轉返文職。如果年紀大又有小朋友就同自己講，移民最辛苦最慘係我哋呢一代，下一代會開始好」。