廣東下月起調整最低工資標準　深圳由每月2360元提高至2520元

廣東省決定自今年3月1日起調整提高月最低工資標準和非全日制小時最低工資標準。當中，深圳市調整為每月2520元（人民幣，下同），廣州市調整為每月2500元。

據《深圳特區報》報道，目前，深圳最低工資標準是2022年1月1日開始執行的每月2360元。



廣州市調整為每月2500元。（視覺中國）

廣東省人民政府近日印發《關於調整我省最低工資標準的通知》，決定從2025年3月1日起調整提高月最低工資標準和非全日制小時最低工資標準。

今次調整仍保持四類標準，其中廣州、深圳執行一類標準，廣州市調整為2500元/月，深圳市調整為2520元/月，兩市對應的非全日制小時最低工資標準均為23.7元/小時。

二類標準調整為2080元/月，執行地區為珠海、佛山、東莞、中山，對應的非全日制小時最低工資標準為19.8元/小時。

三類標準調整為1850元/月，執行地區為汕頭、惠州、江門、湛江、肇慶，對應的非全日制小時最低工資標準為18.3元/小時。

目前，深圳最低工資標準是2022年1月1日開始執行的每月2360元。（視覺中國）

四類標準調整為1750元/月，執行地區為韶關、河源、梅州等10個市，對應的非全日制小時最低工資標準為17.4元/小時。

此外，按照相關規定，最低工資標準是指在法定工作時間內勞動者提供了正常勞動的情況下，用人單位應當支付的最低勞動報酬，不包括延長工作時間工資、高溫等各種特殊工作環境條件下的津貼、法律法規和國家規定的勞動者福利待遇等。

而隨着最低工資的提高，加班工資的最低計算基數也將提高。加班工資的計算至少應該以最低工資為基數計算，平時、休息日、法定節假日的加班工資，至少是最低工資標準按照小時或者天數折算後的1.5倍、2倍、3倍。

同時，失業保險金待遇也隨之上漲。失業人員領取失業保險金標準為本市當年月最低工資標準的90%，今次調整後，失業人員每月可領取失業金：2520元×90%=2268元/月，較此前多領144元。