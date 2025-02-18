昂坪360｜9月開設港產雪糕店　賣鹹蛋黃、薑汁撞奶等100個口味

昂坪360去年收入4億1300萬元，創2006年開業以來新高，令生意轉虧為盈，未有打算加價。全年錄得156萬名訪客，超過疫情前2019年水平，短途、長途及內地訪客去年都有增長。



董事總經理董沛銓承認受北上消費潮影響，加上外地訪客增加，令本地訪客佔比由前年28%跌至20%。公司來年會推出多項宣傳活動吸客，包括與經典漫畫《牛仔》聯乘，又會增設提供約100款口味的雪糕店。



昂坪360今（18日）舉行傳媒午宴，董事總經理董沛銓分享纜車去年經營狀況及來年宣傳活動。（譚曉彤攝）

本地客佔比跌 受外地客增及北上消費影響

昂坪360今（18日）舉行傳媒午宴，董事總經理董沛銓分享纜車去年經營狀況。去年接待156萬名訪客，較2023年的138萬上升13%。對比疫情前，2019年錄得145萬名訪客，去年數字多約8%。

受東南亞、東北亞、內地等市場訪客增加，本地訪客佔總客量由2023年的28%，跌至去年20%。董沛銓承認本地與外地訪客此消彼長，本地客量亦受北上消費影響，「北上係一個風氣，對本地客源有影響，係不爭嘅事實」。

昂坪360月將引入本地雪糕品牌da dolce gelato設立雪糕店，設有100款口味。(昂坪360提供)

9月設雪糕店 提供100個口味

昂坪360今年復活節將與經典漫畫《牛仔》聯乘，在昂坪市集一帶擺放雕塑，讓訪客打卡。9月將引入本地雪糕品牌da dolce gelato設立雪糕店，設有100款口味，包括港式奶茶、鹹蛋黃、薑汁撞奶等，讓本地客及旅客尋找「港味」。

董沛銓表示盡量引入香港有實力的品牌：「唔希望好似去到某啲旅遊景點，係啲香港人未見過品牌話賣緊本土嘢，唔想係名不經傳。」