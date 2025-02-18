公屋輪候時間｜最新降至5.3年　年終數字回落至6年內最低位

房屋署今日（18日）公布2024年第四季的公屋平均輪候時間，一般申請者的平均輪候時間較上季下跌0.2年，降至5.3年，2024年年終數字回落至6年內的最低位；對比2022年3月底的6.1年，下跌了0.8年，即縮短9個半月。在2024年第四季獲編配入住公屋的一般申請共有約5,000宗。



房屋局局長何永賢解釋，輪候時間縮知，一方面是因為有1,300宗新公屋單位的編配，包括顯發邨和業旺邨；另一方面，受益於打擊濫用公屋的成果，及資助出售房屋落成入伙的效果，編配了3,700宗翻新單位。



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根據房屋局公布的2024年第四季的公屋平均輪候時間，一般申請者的平均輪候時間較上季下跌0.2年至5.3年，年終數字回落至6年內的最低位。

另一方面，一般申請者的數據也顯著下降，對比最高位的2020年9月底數據，整體一般申請由156,400宗下跌24%至118,600宗。非長者一人申請也由2015年12月底的143,700宗下跌40%至86,200宗。有關青年申請者的數據方面，30歲以下一般申請者及非長者一人申請者的數目均錄得明顯跌幅，兩者分別由15,600宗下跌52%至7,600宗，以及由74,500宗下跌58%至31,700宗。

房屋局局長何永賢解釋，一方面有1,300宗新公屋單位的編配，包括顯發邨和業旺邨；另一方面，受益於打擊濫用公屋的成果，及資助出售房屋落成入伙的效果，編配了3,700宗翻新單位。

而2024年全年，獲安排入住公屋的一般申請約21,100宗，遠高於同年新登記的14,200宗49%。隨着簡約公屋將陸續落成、入伙，何永賢表示有信心可以令公屋平均輪候時間和公屋綜合輪候時間將逐漸回落。