公屋輪候減至5.3年　李家超：創六年新低　有信心任內跌至4.5年

今屆政府提出興建3萬個「簡約公屋」，以縮短公屋一般申請者輪候時間。行政長官李家超今日（18日）在行政會議前見記者，主動提及公屋輪候時間由6.1年縮短至5.3年，創六年新低，形容體現「六年封頂、縮短輪候時間」的目標，有信心任內將輪候時間減至4.5年。



李家超今日稱公屋輪候時間減少，去年平均輪候時間下跌至5.3年，是六年以來的最低點。（黃浩謙攝）

公屋輪候減至5.3年 李家超：創六年新低

去年施政報告提出，連同「簡約公屋」在內，未來五年總體公營房屋供應量將達189,000伙，較上任時的五年期增加約80%。李家超今日主動提及公營房屋供應進度，稱公屋輪候時間減少，去年平均輪候時間下跌至5.3年，即再縮短了0.2年，創六年新低，體現了他上任時提出「六年封頂、縮短輪候時間」的目標，房屋局稍後會公布細節。

2月18日，行政長官李家超出席在行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

2月18日，行政長官李家超出席在行政會議前見記者。（黃浩謙攝）

李家超：有信心任內公屋輪候時間縮至4.5年

李家超續指，本屆政府2022年上任時，公屋申請者最長要輪候6.1年，現時縮短了0.8年，下跌了13%，換言之縮短9.5個月的輪候時間，能更早改善住戶環境，若以住戶為劏房戶計算，料節省3萬元租金。

李家超今日稱公屋輪候時間減少，去年平均輪候時間下跌至5.3年，是六年以來的最低點。（黃浩謙攝）

他指，本屆政府上任後，明確提出要為公屋輪候六年時間封頂，並建議興建3萬個簡約公屋，目標是五年內縮短公屋輪候時間至4.5年。

屯門青福里（即屯門第3A區）「簡約公屋」項目構思圖。

簡約公屋工程陸續開展，其中第一期元朗攸里路和牛頭角彩興路兩個項目，提供超過4,400個單位，現時陸續入伙。至於第二期四個項目：啟德世運道（第一期）、屯門第3A區青福里、觀塘順安道及上水彩園路，合共超過5,000個單位，最快今年第四季開始入伙。李家超形容有信心在任期內實現平均公屋輪候時間縮短到4.5年的目標。