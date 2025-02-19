送貨員涉謀殺3歲親女　母指被告曾以心口壓頭　抽小腿至倒轉施虐

送貨員涉虐待3歲女兒致死案，今（19日）於高等法院續審。死者母親繼續以視像形式作供，她指因被告有家暴紀錄，社工建議下不要跟父姓。惟被告出獄搬回同住後，想女兒改跟他姓，又恐嚇會傷害她的家人，令她們兩母女也因而與娘家斷絕關係，她想帶女兒離開亦無處可去。她指雅思在與被告相處的約兩個月期間，曾多番遭被告虐待，包括用心口壓雅思的頭令她面色發責，又試過多次用凍水淋雅思令她停哭，更曾不止一次抽起雅思小腿令她摔倒，有次甚至把雅思整個人倒轉，那次雅思只是在午睡。



被告劉佳坪（42歲）被控一項謀殺罪，指他於2020年7月29日在香港，謀殺梁雅思。

被告劉佳坪否認謀殺女兒，在高等法院受審。

死者母親梁小欣(圖)指被告劉佳坪曾多番向女兒施虐。（資料圖片/朱棨新攝）

被告令母女二人無處可去

死者母親梁小欣供稱，當時沒有帶女兒離開被告，是因為被告已令她和家人斷絕來往，她和女兒已沒有其他地方可去。她指被告曾經恐嚇她會斬其家人，她擔心若帶女兒離開會連累家人。

社工建議雅思不跟父姓

梁續指，雅思的英文名為Hailey，隨她姓梁，因為雅思出生時，被告已經有家暴的紀錄，社工建議雅思不要隨父姓，以免將來會有撫養權的爭拗，亦擔心雅思若跟隨父親生活會有問題。梁透露，被告曾要求雅思改跟他姓劉，並改名「雅稀」，被告平時亦用此名稱呼雅思，惟因雅思的撫養權在社署方，及後雅思已出事，所以一直沒有改名。

雅思被篤至額頭發瘀仍強忍著淚

梁憶述，被告很不滿雅思哭鬧，常因此指罵雅思，更會用手指「篤」她的額頭，有時更會令她的額頭落下瘀傷及手指印，瘀傷要近4日才會散去。梁稱，雅思一開始會強忍着不哭，但她「講講下就會喊」，亦曾表達過不喜歡被告的行為。

曾捉雅思小腿把她抽起甚至倒轉

梁作供指，被告對雅思有不同的粗暴行為，例如他曾三次用心口壓向雅思的面部，每次持續10至15秒，令她無法呼吸及面色發青；又曾多次捉住雅思的小腿把她抽起，令她摔倒在床上，其中一次更把雅思整個人倒轉，把頭頂撼到地上，而雅思當時只是在午睡。梁稱，她當時覺得被告很變態，直接斥責被告：「我話你咁樣掉轉佢，甩手嘅話頭都爆。」

她形容雅思當時很害怕，她上前阻止並質問被告，被告只是停止行為，沒有回應。主控問被告不回應是否常態，梁苦笑稱：「佢唔鍾意就唔答，一係就鬧你，可能好過佢鬧你嘅。」

用凍水淋雅思至停哭

梁供稱，被告曾五次把雅思帶到廁所，用一邊手夾住雅思，一手拎花灑把她淋至全身濕透，雅思的雙腿凌空，嚎啕大哭。她形容，被告因為女兒哭鬧，聲稱要：「佢喊，淋到佢唔喊先停。」梁指出，被告經常在沒有原因的情況下捉雅思到浴室，並用凍水淋她至全身濕透，其中一次更弄壞了浴室的門，要找人維修。

雅思變沉默似很怕做錯事

梁形容，雅思自與被告同住開始變得沉默，以往她起床後會自己看書，自5月中旬起常常會「嬲爆爆、惡啲」及會發梁脾氣。梁指女兒的行為像是很怕會做錯事。

曾拍下被告行為遭被告迫刪片

梁供稱她曾試過想用電話拍下被告的行為，但遭被告發現後要她刪除，又把風扇扔向梁令她流血受傷。

案件編號：HCCC61/2022