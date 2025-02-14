9個月男嬰家中亡　警員父曾用被蓋其頭108分鐘　虐兒罪成囚14月

休班警涉6年前照顧其9個月大兒子時，兒子昏迷死去。警員去年被控虐兒罪，案件早前經審訊，揭休班警過往曾多次用初蓋過兒子的頭，最長時間更長約108分鐘，而事發當日則曾用被蓋其子頭部43分鐘。被告解釋為兒子遮光而蓋被。案件今(14日)在觀塘法院裁決，暫委裁判官莊靜慧不信被告解釋，認為他想令兒子停哭泣，長時間用被蓋過兒子頭部，裁定他罪成之餘，又斥他令9個月大的兒子，在漆黑環境之中無法呼吸和動彈，既害怕又無助，判他入獄14個月。



被告蔣定邦（42歲，警員），被控一項對所看管兒童或少年人虐待或忽略罪，今無律師代表。控罪指，他於2018年12月1日與2019年2月19日之間，在觀塘油翠苑某室，對9個月大的蔣天晴有管養責任，故意襲擊、虐待或忽略蔣天晴，導致他受到不必要的苦楚或健康損害。

被告蔣定邦被裁定虐兒罪成，判囚14個月。(朱棨新攝)

被告蔣定邦與妻子2019年2月送兒子入院時的情形。(資料圖片)

遮光說法不可信亦不合理

暫委裁判官莊靜慧裁決時指，被告聲稱為兒子遮光而為他蓋上被子，認為其說法並不可信，亦不合理，因遮光可以有許多方式，如直接關燈或拉上窗簾，不接納其說法。

被告曾用毛巾再用被蓋其子頭部

莊官指出，蔣在錄影會面時曾提及，只有在喂奶、用奶嘴或抱起安撫的方法都均不奏效的情況下，才會用此方法安撫兒子，過程中從未提起遮光的理由。她續指，由被告以被子蓋住兒子的頭到他完全沒聲，整個過程約43分鐘，顯然此並非有效的方法令其入睡，而被告最初先以薄毛巾扔兒子的臉部，其後再用被子蓋過其頭部，反映了被告的不耐煩，認為他此舉其實是想讓兒子哭累而讓自己入睡。

曾用被蓋其子頭部108分鐘

莊續子，被子的重量為3.85公斤，被告兒子天晴當時只有9個月大，被子的重量是其體重近1/3的重量，必然會對其造成心理壓力，而被告作為其緊密照顧者，必然知道天晴的活動能力，知道他沒有能力可以反抗，仍然在1個月內8次用被蓋過兒子的頭部，歷時由14秒至108分鐘之久。閉路電視中可見，被告先把毛巾搭在天晴的臉上，天晴甩開後，他才把被子蓋在其臉上，反映被告是明知道天晴並無能力反抗才為他蓋被，情況亦反映了天晴不接受任何東西蓋頭，此行為造成天晴的心理壓力且無法反抗，令其害怕、無助，足以構成虐待。

被告正與妻辦離婚手續

辯方求情指，事件對被告的家庭，尤其是對被告，造成很大的創傷。被告是警員，負責執法及打擊罪惡，惟案件與其職業相違背。被告的太太因不在港而沒有到庭，相關的離婚程序亦正在進行中。辯方又指，嬰兒哭泣可以有許多原因，例如肚痛、想念母親等，天晴哭泣不一定是因為被告的行為，重申被告無傷害意圖，主觀而言亦盡力解決風險。

官接納是不幸事件

莊官最後指，接納事件的發生為不幸，亦不爭議被告愛錫其女兒，但不代表他不會犯錯，本次事件性質嚴重，監禁無可避免，加上如被告違法誠信，他當時為兒子一對一的照顧者，是兒子唯一可依賴的人等的加刑因素，同時考慮到事件令被告的婚姻破裂及家庭破碎等，酌情減刑1個月，判被告入獄14個月。

案件編號：KTCC1219/2024