懲教署去年日均還柙人數創24年新高　赤柱監獄收容率破120%

懲教署今（20日）舉行記者會總結2024年的工作，去年收納人士逾1.8萬人次，升幅7%，每日平均還柙人口更創下24年來新高，達3,650人，較2023年飆升18%。現時，懲教院所每日收容率為85%，部份院所及監獄更呈擠迫和超收現象，東頭懲教所及赤柱監獄收容率最高，突破120%。署方亦稱去年起，所有受監管者離港均需申請，現時共1,093名受監管者，共15宗申請獲批。



懲教署今舉行周年記者會，最右為懲教署署長黃國興。（林子慰攝）

整體收容率達85% 涉反修例及違國安在囚者跌

懲教署去年錄得18,438收納人次，較2023年上升7%，其中以涉及入境罪行最多，有2,425人次，較2023年升逾16%。平均每日在囚人口由2023年的8,498人，上升至去年的9,550人，升幅達12%，收容率則由七成半升至八成半。涉反修例事件及違反《香港國安法》的在囚人口為591人，較前年減少逾兩成。此外，去年有18宗在囚者自我傷害個案，其中兩宗涉及自殺後離世。

懲教署指出，自2021年起，平均每日還柙人口的按年升幅均超逾15%。去年還柙者達3,650人，為2000年以後的新高。

過去幾年，荔枝角收柙所持續呈超收現象，處方調撥部份人士至赤柱監獄、白沙灣懲教所及東頭懲教所，收柙成年男性被還柙的人士。去年在囚人口及還柙者大幅提升，其中赤柱監獄及東頭懲教所收容率分別為123.2%及129.9%，白沙灣懲教所為82.3%。

白沙灣懲教所外觀。（林子慰攝）

1093受監管者離港需申請 去年批准15宗

另外，前學生組織「學生動源」召集人鍾翰林前年旅日時赴英尋求政治庇護，被指違反監管令。懲教署今日表示，去年起，所有受監管者必須獲批准才能離港。助理署長（更生事務）唐恂補充，現時共有1,093名受監管人士，去年已批准15宗離港申請。被問受監管者中涉危害國安罪行的人數，懲教署下午回覆指，現時受監管人士中，有7人涉及危害國家安全罪行，但獲批離港的申請個案，並無任何涉及危害國安罪行人士。

截至去年底，懲教署共有 674個職務空缺，佔整體編制10.3%。被問如政府因財政緊拙削減資源如何應對，懲教署署長黃國興表示，將善用科技資源，靈活調配人手，具體事宜有待更多資訊。

鍾翰林抵達英國倫敦申請政治庇護。(鍾翰林Facebook 圖片)

推網購平台 方便親友購指定物品

另外，署方近年致力運用創新科技，已在塘福懲教所引進無人機及在喜靈洲推展人工智能以助監察。在公眾服務方面，懲教署去年12月時推行電子訂購服務，讓在囚者親友可通過網上平台訂購交予在囚人士的物品，並由商戶將物品送至懲教院所。